Groupe PSA heeft de 'International Van Of The Year'-prijs gekregen voor de Peugeot e-Expert, Citroën ë-Jumpy en Opel/Vauxhall Vivaro-e. Volgens de jury geven de drie (of eigenlijk vier) bedrijfsauto's van PSA een 'enorme boost aan elektrische mobiliteit op de werkvloer'.

De jury reikte de IVOTY-prijs uit aan PSA omdat de elektrische familie van bedrijfsauto's "nieuwe normen stelt en bijdraagt aan de vooruitgang". Hierbij was het voor de jury met name belangrijk dat er door de elektrische aandrijflijn geen concessies hoefden te worden gedaan aan het laadvermogen en het laadvolume. Verder doet ook de rijervaring volgens de jury niet onder voor die van de varianten op diesel. Alles bij elkaar opgeteld concludeert de jury dat PSA mede dankzij deze busjes een enorme boost geeft aan de groei van elektrische mobiliteit op de werkvloer. Het is overigens de eerste keer dat de IVOTY-prijs aan elektrische bestelauto's wordt uitgereikt.

Dat alle drie c.q. vier bestelauto's de prijs ontvangen, is niet zo gek. Ze staan immers allemaal op hetzelfde onderstel en delen de 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor van PSA. Ook de beschikbare accucapaciteit is voor alle vier de merken gelijk: 50 of 75 kWh. Met het accupakket van 75 kWh is in al deze modellen een theoretische actieradius van 330 kilometer mogelijk. De kleinere accu snoept hier 100 kilometer vanaf. De jury heeft zich in zijn oordeel vooral gericht op de vooruitstrevende inborst van de busjes, want qua functionaliteit lever je wel degelijk wat in. Het maximale trekgewicht bedraagt bijvoorbeeld 1.000 kilo, terwijl de diesels tot 2.500 kilo mogen trekken.

Mis je de Toyota Proace Electric in dit rijtje? Dat begrijpen we, aangezien Toyota voor de Proace samenwerkt met de Fransen. Toyota valt echter buiten de prijzen, omdat de Proace Electric eigenlijk een PSA-product is. Waarschijnlijk gaat de prijs om die reden enkel naar PSA en naar haar eigen modellen, aangezien PSA de auto's ontwikkeld heeft en bouwt.