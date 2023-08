Highlights Opel Experimental

Vernieuwde huisstijl voor elektrische toekomst

Meer met minder en geen chroom meer

Hint naar nieuwe Manta

Ken je de GT X Experimental nog? Dat in 2018 getoonde studiemodel was voor Opel een belangrijke. Het merk introduceerde er immers zijn Opel Vizor, het Opel Compass én het Pure Panel mee dat het sinds de introductie van de huidige Mokka op zijn modellen toepast. Je kent het van de Astra en van gefacelifte versies van auto's als de Crossland, Grandland en Corsa. Opel verkoopt tot en met 2028 alleen nog maar nieuwe elektrische personenauto's in Europa en het kan niet anders dan dat Opel de komende jaren een blik nieuwe EV's opentrekt. Die nieuwkomers gaan er weer net even anders uitzien dan de Opels die je momenteel kent. Maar er is meer dan dat.

Eerst de auto zelf. De Opel Experimental is niet zomaar een knotsgekke showauto vol visuele lariekoek en knotsgekke details waarmee een autofabrikant kortstondig de aandacht naar zich toe hoopt te trekken. Natuurlijk heeft ook de Experimental ze. Denk aan de zijspiegels die op een wel heel ongebruikelijke plek zitten. Sterker nog, ze zijn vervangen door camera's in de C-stijlen. Interessanter is echter de op dit studiemodel iets aangezette maar overduidelijk andere versie van het Opel-familiegezicht.

Nieuw design voor elektrotoekomst

Ook de Experimental heeft de Opel Vizor waar de koplampen in een soort zwart paneel zijn verwerkt. Centraal erin zit het vernieuwde én verlichte Opel-logo. Ditmaal is het paneel echter transparant en zijn ook alle camera's, radars en andere sensoren van de veiligheidssystemen in verwerkt. Interessant zijn ook de koplampen. Die geven namelijk min of meer weg wat je van de nieuwe lichtsignatuur van toekomstige Opels kunt verwachten. De haakvormige ledverlichting evolueert door en het verticale deel lijkt vervangen te worden door een stel speelser ogende streepjes. Leuk weetje: op de Opel Rocks Extreme zag je daar ook al iets van. De ledverlichting van de koplampen maakt net als momenteel uit van de in het front terugkerende 'plusvorm' die Opel het Opel Compass noemt. Bij de huidige modellen maakt de in de lengte lopende vouw in het midden van de motorkap daar ook deel van uit. Die is op de Experimental verlicht en loopt optisch over het dak door tot diep in de bilpartij.

Over die bilpartij gesproken: ook daar zie je het Compass in sterkere mate terug. Wat daarvan overblijft op toekomstige nieuwe Opels? Dat valt nog te bezien, maar kijk er niet van op als de merknaam voortaan centraal op de achterzijde staat uitgeschreven. Daar hint de Experimental in ieder geval naar.

Ontgiften

De Opel Experimental introduceert dus geen volledig nieuwe designtaal, maar een aangescherpte versie van de huidige Bold & Pure geheten designfilosofie. Daarin staat vooral het woord 'detox' centraal. Volgens Opel is het namelijk klaar met auto’s die overladen zien met visuele tierelantijnen. Toekomstige Opels worden strakker en doen optisch meer met minder. Het is zelfs helemaal over en uit voor chroomkleurige accenten. “Verlichting is de nieuwe decoratie,” drukt Florian Theis, Chief Designer Advanced Concepts van Opel, ons op het hart. Met name van opzij oogt de Experimental inderdaad behoorlijk vrij van drukke vouwen of lijnen.

Ook in het interieur van de gelikt gelijnde elektrische cross-over knipt Opel overbodige zaken weg. Zo heftig zelfs, dat je er geen traditionele displays in tegenkomt. De Experimental maakt onder meer gebruik van projectie om zoveel mogelijk rust in het interieur te brengen. Fysieke knoppen voor belangrijke functies blijven bestaan. Ruim lijkt -ie evenzeer, ondanks zijn relatief beperkte afmetingen. Volgens Opel is de Experimental namelijk slechts marginaal langer dan een Astra, maar biedt hij minstens zoveel interieurruimte als de inmiddels ter zielen gegane Opel Insignia.

Je had het vast al gezien, maar de Experimental is geen traditionele SUV. De vorm van deze showauto lijkt niet voor niets gekozen. De reeds genoemde Opel GT X Experimental uit 2018 blikte naast op nieuwe design vooruit op de auto die je nu als de Mokka kent en ook een eerdere Experimental-concept - de Experimental GT uit 1965 - gold als voorbode op een nieuw model. Dat werd uiteindelijk enkele jaren later namelijk de Opel GT, poor man’s Corvette. Ook deze Opel Experimental lijkt een duidelijke hint naar een toekomstig model van Opel.

Manta

Er komen volgend jaar opvolgers van de Crossland en Grandland en daar ga je al elementen van deze Experimental op en in terugzien. Maar Opel voegt over een paar jaar ook een nieuw model aan de familie toe met een wel heel bekende naam: Manta! In 2021 gaf Opel al een vroege schets van de Manta vrij en die maakte al duidelijk dat Opel het niet meer aandurft om van de nieuwe Manta een coupé te maken. Reken maar dat de Opel Manta een hoog-op-de-pootjes-model wordt, maar wel een met een sterk aflopende daklijn en een relatief laag silhouet. Inderdaad, net als deze Experimental. Reken op de komst van een Peugeot 408-achtig model, maar hoe die exact opdroogt zal de de komende jaren duidelijk worden.