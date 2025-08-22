Ford EV-opperhoofd Doug Field stelde onlangs dat EV-start-ups en ook vele bestaande automerken ‘the blue oval’ niet kunnen bijhouden als het gaat om ontwikkelingen op EV-gebied. Of dat zo zal zijn, leert ongetwijfeld de toekomst, maar vooralsnog vinden wij Ford nou niet echt een van de koplopers op EV-gebied. En dan heeft men ook nog een aanbod EV’s (en SUV’s) waarop iconische typeplaatjes zijn geplakt. Heiligschennis of simpelweg de moderne tijdsgeest?

Hoe dan ook, wij gaan in deze aflevering van Op zoek naar … terug naar mooie tijden toen de Capri nog een fraai lange en lage coupé was, de Explorer een echte ‘ontdekkingsreiziger’ en de Mustang … Tja, over de meest beroemde Ford (naast de Model T) hoeven we niets meer te zeggen. Ook over de eerste generatie Puma niet - dit heerlijke scheurijzertje (1997-2002) komt helaas niet (meer) in ons occasionbestand voor. Wie een Puma wil, is aangewezen op de compacte SUV met dezelfde naam.

Ford Capri 1600 XL - 1973 - 101.907 kilometer - €16.950

Vraag iemand van deze tijd naar de betekenis van het woord ‘Capri’ en de een zal het hebben over het Italiaanse eiland, terwijl de ander zijn nieuwe elektrische SUV-Coupé toont. Inderdaad is de huidige Capri een Volkswagen ID5 overgoten met een Ford-saus, maar wij hebben het hier over de sportieve tweedeurs die jarenlang in het gamma aanwezig was. Als elegante coupé geïntroduceerd eind 1968, kwam de iets stoerdere MkII uit in 1974, drie jaar later gevolgd door de masculiene, van dubbele ronde koplampen voorziene MkIII die het uithield tot 1986. Deze Ford Capri is de faceliftversie van de eerste generatie en bracht (vanaf 1972) onder meer grotere koplampen en een soepeler vering. Gebaseerd op de Taunus was een uitgebreide reeks krachtbronnen beschikbaar: van de erg brave 1300 tot de brute RS2600. Deze bruine rakker is een 1600: geen topsporter, maar - zeker in die tijd - voldoende en ten opzichte van de 1300 voorzien van radiale banden en rembekrachtiging. Als XL zit -ie beter in de spullen dan de kale L, de GT is sportiever uitgedost en met 88 pk sterker gemotoriseerd. Getoonde occasion komt oorspronkelijk uit Zweden, kende daarna twee Duitse eigenaren en staat nu in Drenthe nog kentekenloos te wachten op een Nederlandse liefhebber. De voorgaande baasjes hebben erg goed voor de sportieveling gezorgd: de vierwieler is nog in originele, ongerestaureerde staat. Wel is hij ooit opnieuw gespoten. In oude tests lezen we dat de Capri 1600 een beproefd brok techniek aan boord heeft: een soepele motor die zijn vermogen over een royaal toerengebied afgeeft in combinatie met een exact schakelende vierbak. Het interieur is een combinatie van bruintinten: houtnerf (plakfolie?) op het eenvoudig uitgedoste dashboard en in een erg mooie staat verkerende, beige kunstleren bekleding. Achterin is plaats voor twee grotere kinderen. Helemaal seventies is het met zwart vinyl beklede dak. De vrij stevige vraagprijs toont het inmiddels zeldzame karakter van de oer-Capri aan.

Signalement

Merk Ford

Type Capri 1600 XL

Bouwjaar februari 1973

Kilometerstand 101.907

Vraagprijs €16.950

Waar te koop? RS Prummel Auto’s, Smilde

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.592 cc

Max. vermogen 53 kW/72 pk bij 5.500 tpm

Max. koppel 120 Nm bij 2.700 tpm

Leeggewicht 950 kilo

Bagageruimte 235 l

Max. aanhanger geremd n.b.

Gem. verbruik 1:9,5

0-100 km/h 15 s

Topsnelheid 155 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Ford Mustang 4.0 V6 Cabriolet - 2009 - 80.026 kilometer - €16.950

Voor dezelfde vraagprijs (Bovag-garantie kost extra) staat in Alkmaar deze Ford Mustang klaar. De Mustang is misschien wel de beroemdste pony car ter wereld en is sinds zijn aantreden in 1964 al miljoenen keer over de spreekwoordelijke toonbank gegaan. Naast de elektrische Mustang Mach-E die enkele stijlelementen van zijn brandstofbroers heeft overgenomen (onder meer daklijn en achterlichten), staat ook de huidige, zevende generatie ‘originele’ Mustang in de Nederlandse prijslijsten, al zijn niet alle uitvoeringen in Nederkand te koop geweest. Getoond model is van de vijfde generatie en is als 4.0-V6, de zogeheten Keulse-V6, de instapper van de serie. Opmerkelijk is de op 180 km/h begrensde topsnelheid - slechts 25 km/h sneller dan de 36 jaar oudere Capri wiens motor nog niet eens de helft meet! De veel vlottere acceleratie maakt dat weer deels goed, en bovendien rijd je toch nooit zo hard in een cabriolet. Er is best wat te zeggen voor de 3-KBD-26: de prijs/prestatieverhouding lijkt goed, want kijk eens naar die lage kilometerstand. Of neem de vele voorzieningen aan boord, zoals een elektrische kap, vijftraps automaat, leren bekleding, airco, cruisecontrol, alarm en audio. De algehele staat lijkt - volgende de foto’s - eveneens keurig.

Wel zijn wat stuurknoppen versleten en is volgens de aanbieder enig spuitwerk nodig, maar wij konden niet meteen zien waar. Er is ook wel wat te zeggen tegen deze occasion: de meesten zullen gaan voor de oerversies, maar die vind je niet meer voor dit bedrag. Of je moet een restauratieobject aanschaffen en zelf de handen uit de mouwen steken. Dat kan: onderdelen en plaatwerk genoeg. Anderen zullen vallen over het feit dat er geen achtcilinder onder de imposante motorkap gorgelt. En voor wie de vraagprijs te hoog gegrepen is, maar toch een Mustang wil, zijn er nog altijd de minder geliefde generaties met soms geknepen vierpitters. Die vind je al voor enkele duizendjes.

Signalement

Merk Ford

Type Mustang 4.0 V6 Cabrio

Bouwjaar december 2009

Kilometerstand 80.026

Vraagprijs €16.950

Waar te koop? Auto Centrale Alkmaar, Alkmaar

Technische gegevens

Motor V6, 4.009 cc

Max. vermogen 157 kW/213 pk bij 5.250 tpm

Max. koppel 325 Nm bij 3.500 tpm

Leeggewicht 1.690 kilo

Bagageruimte ca. 320 l

Max. aanhanger geremd 0 kilo

Gem. verbruik 1:8,9

0-100 km/h 7,4 s

Topsnelheid 180 km/h (begrensd)

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Ford Explorer 4.0 XLT - 2010 - 52.925 kilometer - €22.950

Maar wat nu als je gecharmeerd bent van de vierliter-V6 uit de Mustang en wit jouw favoriete kleur is, maar regelmatig met zeven man op stap moet gaan? Dan zou je deze zevenpersoons Ford Explorer kunnen aanschaffen, want die heeft krek dezelfde krachtbron en lakkleur! Van oudsher is de Explorer een vrij forse SUV (explorer = onderzoeker, ontdekkingsreiziger) die in 1990 de Bronco afloste. Vanwege vrij korte modelwisselingen zijn we nu al toe aan generatie zes, die net als de tweede generatie hier te koop is. Dit exemplaar uit 2010 is van de vierde generatie en officieel nimmer in ons land geleverd. In dat jaar kwam zijn opvolger die voor het eerst een zelfdragende carrosserie had. Tot dan toe werd de koets op een apart chassis geplaatst, wat hem wat meer werk- dan luxepaard maakt en veelzijdiger op onverhard. Daarmee doet deze occasion zijn naam best eer aan. In ieder geval meer dan de Explorer EV, want het enige wat je daaraan kunt ontdekken, is dat -ie Volkswagen ID4-genen bezit. Typisch Amerikaans is het flinke ruimteaanbod en de luxe voorzieningen, ondanks dat de XLT de basis vormde. Zo zijn de zetels elektrisch verstelbaar (en zijn stoelen zes en zeven elektrisch neerklapbaar), is vierwielaandrijving present evenals een vijftraps automaat plus een stabiliteitssysteem voor een eventuele aanhanger; aan de - afneembare - trekhaak mag 1.588 kilo geremd. Opmerkelijk is dan wel weer dat het meubilair met stof bekleed is. Met zijn 4,90 meter lengte moeten we de Explorer qua formaat scharen tussen de grotere Europese jongens uit die tijd (X5, Cayenne, Range Rover …), maar dan voor een vriendelijker occasionprijs en lagere exploitatiekosten. Met die vraagprijs ben je er overigens nog niet: je moet nog een kenteken regelen. Bovendien is dit een meeneemprijs zonder garantie. Anderzijds behelst het een btw-auto, dus bijtellingsvriendelijk (want youngtimer) voor ondernemers - bij voorkeur kroostrijke, avontuurlijke mensen!

Signalement

Merk Ford

Type Explorer 4.0 XLT

Bouwjaar februari 2010

Kilometerstand 52.925

Vraagprijs €22.950

Waar te koop? Classic Master, Oud-Gastel

Technische gegevens

Motor V6, 4.009 cc

Max. vermogen 157 kW/213 pk bij 5.100 tpm

Max. koppel 344 Nm bij 3.700 tpm

Leeggewicht 2.101 kilo

Bagageruimte 385 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.500 kilo

Gem. verbruik 1:6,4

0-100 km/h 9,8 s

Topsnelheid 197 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Drie Fords met iconische namen. Welke spreekt jou het meeste aan?

Uiteraard zijn deze drie occasions niet met elkaar te vergelijken. Dat was de bedoeling ook niet. Ons ging het om het feit dat autofabrikanten iconische namen uit het verleden willen plakken op alledaagse, soms zielloze modellen, waarbij Ford het met Capri, Explorer, Mustang en Puma dit aspect nogal rigoureus heeft omarmd. Maar goed, dat vinden wij als autoliefhebber. Blijft de vraag: met welk iconisch model zou jij het straatbeeld weer een beetje als vroeger willen doen lijken?