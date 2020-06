Op autovakantie naar Frankrijk: de coronaregels

Iedere zomer wordt Frankrijk overspoeld door Nederlanders die er, vooral met de auto, op vakantie gaan. Onder de blakende zon staan rijen gele kentekens te wachten voor de péage, veranderen slaperige dorpjes met roestige Franse klassiekers in de berm in Nederlandse koloniën en heet 'baguette' ineens stokbrood. Of het deze zomer ook weer zo'n feest wordt, is nog maar de vraag. Maar goed nieuws: we mogen wel weer komen. Voorlopig staat 15 juni op de kalender als de datum waarop er weer vrij 'niet-essentieel' verkeer vanuit Nederland (en andere Europese landen) naar Frankrijk mogelijk is.

Op dit moment gelden er nog strenge eisen en mag er bijvoorbeeld alleen naar Frankrijk gereisd worden als men er de hoofdwoning heeft staan, er een essentieel beroep uitoefent, of men op doorreis is naar de hoofdwoning in een ander land. Op vakantie gaan is dus nog niet mogelijk. Vanaf 15 juni wel. Dan moeten reizigers echter wel een verklaring bij zich hebben over hun gezondheid, die ten allen tijde getoond kan worden aan handhavende instanties. De verklaring vind je hier. Daarop moet te goeder trouw aangegeven worden of je ziekteverschijnselen van covid-19 vertoont. Mogelijk moet dit direct aan de grens al getoond kunnen worden. Het is niet apart verkrijgbaar, dus moet echt zelf ingevuld mee worden genomen vanaf huis. Verder gelden er geen restricties en hoeven Nederlanders ook niet in quarantaine of iets dergelijks. Uiteraard dienen vakantiegangers zich wel netjes aan de in Frankrijk geldende coronamaatregelen te houden.

Voor meer informatie, verwijzen we je door naar de website van de Ambassade van Frankrijk.