Franse politie waarschuwt voor diefstaltruc langs snelweg

De politie van het departement Meuse, net onder België en Luxemburg, waarschuwt via social media voor dieven op parkeerplaatsen langs de snelweg. Nou is het altijd oppassen of alles goed afgesloten is als je de auto even verlaat, maar in dit geval komen de dieven soms naar je auto terwijl jij erbij bent. De Franse politie legt uit dat ze eerst een band leeg laten lopen en daarna toeslaan.

Het werkt als volgt: een band staat na een koffiepauze in het tankstation ineens leeg en daar gaat de auto-eigenaar vervolgens werk van maken. Als er een reservewiel voorhanden is, gaan mensen vaak aan de slag in de kofferbak om deze tevoorschijn te halen zonder daarbij de rest van de auto af te sluiten. Ook het verwisselen van het wiel gebeurt vaak met de auto open. Je bent er immers bij. Dieven schijnen van dat onbewaakte moment gebruik te maken; terwijl je bezig bent, wordt er snel iets uit de auto geroofd. De aandacht voor de rest van de auto is er dan immers soms niet helemaal bij. Even om hulp vragen bij een in de buurt staande auto, terwijl de jouwe open staat, is helemaal optimaal voor de kwaadwillenden.

Het advies is dan ook simpel: let goed op wat er om je heen gebeurt als je plots met een lege band staat en sluit de auto af of leg kostbare spullen uit het zicht. De kans bestaat dus dat er opzet in het spel is en dieven je in de gaten houden.