Franse autoverkopen trekken verder aan

Europa klimt langzaam maar zeker uit het coronadal en dat heeft uiteraard een positieve uitwerking op het consumentengedrag. In Frankrijk namen de autoverkopen in juli met een kleine 4 procent toe en daarmee wordt de in juni ingezette stijgende lijn doorgezet.

De Franse automarkt noteerde in juni een subtiel plusje van 1,2 procent, maar in juli zagen de cijfers er nog rooskleuriger uit. Afgelopen maand werden in Frankrijk 178.982 nieuwe auto's verkocht, een toename van 3,9 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Comité des Constructeurs Français d'Automobiles. De kleine groei verbleekt uiteraard bij de uitzonderlijk slechte verkoopresultaten die in de maanden maart (-72 procent), april (-89 procent) en mei (-57 procent) werden genoteerd. In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn in Frankrijk 1.338.667 personenauto's verkocht, ruim 33 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Renault verkocht in juli 33.481 personenauto's en was daarmee de absolute winnaar (+41,5 procent), gevolgd door Peugeot met 32.737 verkochte exemplaren en Citroën met 15.836 auto's. Dacia volgt met 11.397 auto's op plek vier (+14,8 procent). Hoewel Groupe PSA zijn verkopen in juli zag afnemen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar (-5,3 procent) was het met in totaal 55.366 verkochte auto's in juli het concern dat het beste scoorde, gevolgd door Groupe Renault met 44.962 verkochte auto's (+32,6 procent). De Volkswagen Group verkocht in juli 13,1 procent minder auto's. Binnen dit concern werden vooral Volkswagen (-25,5 procent, 9.730 stuks) en Audi (-12,7 procent, 4.477 auto's) hard geraakt. Skoda en Porsche noteerden juist fraaie groeicijfers van respectievelijk 21,7 en 16,5 procent. Jaguar Land Rover had met een verkoopdaling van 39,3 procent een dramatische verkoopmaand. Jaguar verkocht met 125 auto's 53 procent minder dan in juli vorig jaar, Land Rover zag zijn verkopen met 33,8 procent afnemen tot 444 stuks. Kia en Hyundai waren samen goed voor een verkooptoename van 25,8 procent en zetten gezamenlijk 9.480 nieuwe personenauto's weg.

Van alle 1.338.667 dit jaar verkochte personenauto's is 50,3 procent uitgerust met een benzinemotor, 31 procent heeft een dieselmotor onder de kap. 11,8 procent is een (plug-in) hybride, terwijl 6,1 procent van dat aantal een volledig elektrische aandrijflijn heeft. De Peugeot 208 is met 48.583 verkochte exemplaren tot op heden de populairste auto van Frankrijk, gevolgd door de Renault Clio (47.456 stuks) en de Peugeot 2008 (33.206 stuks). De complete top-5 bestaat overigens uit auto's van een Frans concern. Op plek 4 en 5 komen we namelijk de Citroën C3 (29.794 stuks) en de Dacia Sandero (28.873) tegen. Sterker nog, in de complete top tien staat slechts één niet-Frans model. De Toyota Yaris sluit de top 10 namelijk af met 20.194 verkochte exemplaren.

