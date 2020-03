Ook streep door Grands Prix van Bahrein en Vietnam

De Formule 1 heeft vrijdag ook de Grands Prix van Bahrein en Vietnam uitgesteld. De GP van Nederland in Zandvoort is daardoor nu de eerste race op de kalender, al staat daar door het coronavirus een flink vraagteken achter.

"De Formule 1 en de FIA verwachten dat het seizoen eind mei kan beginnen in Europa, maar vanwege de flinke toename van het aantal besmettingen in Europa in de afgelopen dagen zullen we daarover in discussie blijven", melden de organisaties in een verklaring.

De FIA en de Formule 1 besloten eerder op vrijdag na lang overleg om vanwege het coronavirus een streep te zetten door de openingsrace in Melbourne van dit weekend. McLaren had zich toen al teruggetrokken, omdat een teamlid positief is getest op het COVID-19-virus. De GP van Bahrein stond gepland om volgende week zondag zonder publiek afgewerkt te worden, maar de Formule 1-teams hebben momenteel weinig trek om de wereld over te reizen. "Het lijkt me lastig voor teams om naar Bahrein te gaan", zei Red Bull-teambaas Christian Horner tegen Motorsport.com.

De eerste Grand Prix van Vietnam zou op 5 april op het Hanoi Street Circuit worden gehouden. De GP van China, die voor 19 april op de kalender stond, was al uitgesteld. De Nederlandse Grand Prix op het verbouwde circuit van Zandvoort is gepland voor 3 mei.