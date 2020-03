Verstappen nog niet in actie: GP Australië afgelast

De kogel is door de kerk: de eerste Grand Prix van dit raceseizoen is afgelast door het coronavirus. We moeten daarom nog even wachten voordat Max Verstappen zich daadwerkelijk mag bewijzen.

De GP van Australië stond al op losse schroeven, maar het besluit is nu definitief genomen. Eerder trok het team van McLaren zich al terug toen bleek dat een teamlid besmet was geraakt met het COVID-19-virus. Dat besluit werd genomen nadat de renstal het vanwege die besmetting niet meer verantwoord vond om nog deel te nemen aan het eerste Grand Prix-weekend van het seizoen. "In de gesprekken kwam naar voren dat een meerderheid van de teams vond dat de race niet moest doorgaan. De FIA en de Formule 1 hebben daarom besloten dat alle activiteiten worden geannuleerd", staat in een verklaring van FIA.

Over het hele weekend werden 300.000 fans verwacht rondom het Albert Park Circuit, waardoor de kans op verspreiding van het virus groot was. Lewis Hamilton zei eerder al verbaasd te zijn dat de race wel gewoon door zou gaan. Nu de Grand Prix in Australië inderdaad is afgelast, wordt de Grand Prix in Bahrein op 22 maart de eerste race op de kalender. Die race wordt wel zonder publiek afgewerkt. Eerder ging er al een streep door de Grand Prix van China, die op zondag 19 april verreden zou worden.