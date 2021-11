Ook Shell Recharge verhoogt laadtarieven

Bij de snelladers van Shell Recharge bij Shell-tankstations betaal je momenteel €0,35 per kWh en bij andere snelladers in het netwerk van Shell Recharge tik je momenteel €0,66 per kWh af. Met ingang van 1 december 2021 betaal je met name bij de snelladers bij de Shell-tankstations fors meer. Het tarief bij de snelladers van Shell Recharge ligt dan namelijk op €0,59/kWh. Dat komt neer op een procentuele prijsstijging van 69 procent. Bij overige snelladers van Shell Recharge betaal je straks €0,71 per kWh, want neerkomt op een prijsstijging van een kleine 8 procent.

Bij de snelladers van Fastned betaal je sinds 11 november €0,69 per kWh, al ligt het laadtarief voor wie een maandelijks €11,99 kostend Gold-membership heeft per 1 december op €0,45/kWh. Het was de eerste keer in vijf jaar dat Fastned zijn tarieven verhoogde en gaf als uitleg dat de oplopende energieprijzen door onder meer lagere gasproductie in Nederland en lagere invoer van Russisch gas eraan ten grondslag lagen.