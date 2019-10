Ook gelekt: nieuwe Honda Jazz

De nieuwe, vierde generatie Honda Jazz beleeft in Tokio zijn werelddebuut. Toch is de auto nu al online te zien. Laat je overigens niet misleiden door de op de kentekenplaat leesbare modelnaam 'Fit', dat is immers de naam van de Jazz in onder andere de Verenigde Staten en Japan.

De Jazz wordt ogenschijnlijk opnieuw een compacte hatchback wiens brede inzetbaarheid en interieurruimte als belangrijkste pijlers gelden. De Jazz krijgt in ieder geval een hybrideversie en het is die auto die onder andere op deze foto's zichtbaar is. De Jazz 'HEV' (Hybrid Electric Vehicle) krijgt een snuit die een stuk dichter is dan die van de reguliere benzineversie. Honda levert in ons werelddeel overigens alleen de hybride-versie. Opmerkelijk, omdat van het huidige model de hybride-versie juist weer niet naar Europa kwam.