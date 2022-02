Ook elektrische Peugeot e-308 SW op komst

Elektrische auto's zijn er in vrijwel alle soorten en maten, maar elektrische stationwagons zijn vooralsnog een zeldzaamheid. Toch komt er binnenkort een stel elektrische pakezels aan. Wat blijkt nu? Ook de Peugeot 308 SW krijgt een volledig elektrische versie! Daarnaast is bekend dat zustermerk Citroën op korte termijn het leveringsgamma uitbreidt met twee nieuwe EV's.

Stellantis geeft in zijn presentatie van zijn financiële resultaten ook een inkijkje in wat we de komende twee jaar van het concern kunnen verwachten. Uiteraard komen de elf automerken van het gigantische bedrijf in 2022 en 2023 met een reeks nieuwkomers, waar de elektrische Peugeot 308 SW er een van is!

De komst van de Peugeot e-308 SW is feitelijk gezien natuurlijk geen verrassing. Onlangs werd bekend dat Opel niet alleen met een elektrische Astra Hatchback komt, maar ook een elektrische Astra-e Sports Tourer gaat voeren. De Astra is een technisch broertje van de Peugeot 308 waar al een elektrische hatchbackvariant van is aangekondigd. De e-308 SW is in ieder geval meer dan welkom. Vooralsnog heeft namelijk alleen MG binnenkort een relatief betaalbare elektrische stationwagon op de Nederlandse menukaart staan.

Citroën, Fiat en Jeep

In de modelplanning van Stellantis staan voor 2022 en 2023 ook twee nieuwe elektrische modellen van Citroën. Zou de C5 X een elektrische versie krijgen? In theorie is dat mogelijk, ook die auto leunt namelijk op de doorontwikkelde EMP2-techniek die we kennen van de Astra en 308. Van de C5 X komt in ieder geval een plug-in hybride variant. Ook Fiat - dat vanaf 2027 in Europa volledig elektrisch wil zijn - komt dit jaar of volgend jaar met een nieuw elektrisch model, zo blijkt uit de toekomstplannen. Hetzelfde geldt voor Jeep, al weten we bij dat merk wel al om welke auto het gaat. Jeep komt immers met een elektrische versie van de Wrangler.