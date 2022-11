Ongeremd virtueel plezier: Mercedes-Benz SMNR

Gamers opgelet: Mercedes-Benz komt speciaal voor het League of Legends-wereldkampioenschap met een uniek, virtueel model. Dat lijkt én is niet relevant, al laat deze Mercedes-Benz SMNR wel zien wat er gebeurt als ontwerpers door niets en niemand worden geremd.

“Mercedes-Benz Project SMNR (Summoner) wordt aangedreven door de energie van de wereldwijde fan community: alle gamers worden samen met hun avatar, genaamd 'Summoner', vertegenwoordigd door een energiedeeltje in het voertuig.” Dit zinnetje uit het persbericht had voor ondergetekende, een niet-gamer, net zo goed in het Japans geschreven kunnen zijn. We beperken ons vandaag dus maar tot de auto in kwestie, die er op zijn zachtst gezegd interessant uitziet. Het tweezittertje voor 'League of Legends'(LoL) is transparant, mede mogelijk gemaakt door het feit dat hij niet echt bestaat. Dat is ook de grote, drijvende kracht achter de technische opzet van dit voertuig, dat in plaats van stevige, dragende delen ‘bioluminescente energiedeeltjes’ en ‘vloeiende structuren’ heeft. Dat kan helemaal niet, maar dat lijkt ook precies het punt.

“Voor het eerst konden we de grenzen van materiaalgebruik en fysica opzij zetten en onze creativiteit de vrije loop laten. In de virtuele wereld zijn er geen grenzen aan wat we kunnen creëren”, zegt Gorden Wagener, Chief Design Officer Mercedes-Benz Group AG. De ronde, vloeiende lijnen van de SMNR laten nog iets zien van Mercedes’ daadwerkelijke designtaal, net als het veld vol Mercedes-sterretjes op de neus. Die grille-achtige oplossing treffen we immers optioneel ook op sommige EQ-modellen aan.

De wielen lijken een integraal onderdeel te vormen met de koets en steken aan alle kanten flink buiten de auto. Het koetsje zelf is naar onderen en achteren toe sterk afgerond en daardoor ongetwijfeld heel gestroomlijnd. Dat past dan wel weer bij het echte Mercedes-Benz, dat zowel met productiemodellen als met concept-cars graag laat zien wat een goede stroomlijn kan opleveren.