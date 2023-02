Officieel: Ford keert terug in Formule 1

Het merkteken van Ford keert terug in de Formule 1, en wel vanaf 2026. In dat jaar wordt het nieuwe motorenreglement van de koningsklasse van kracht, waarbij er meer nadruk komt te liggen op elektrificatie, gecombineerd met het gebruik van 100 procent synthetische brandstoffen. Beide bieden een mooie aanleiding voor motorenbouwers om zich stevig te verdiepen in de nieuwe technologieën, waardoor Ford niet het enige merk is dat vanaf 2026 in de koningsklasse wil stappen.

Verschillende automerken hebben die intentie, maar na Audi is Ford het tweede merk dat zijn komst kan bevestigen. Hoewel het (waarschijnlijk nog hooguit een uur) een gerucht is, wijst alles erop dat Ford samen gaat werken met het Formule 1-team van Red Bull. Dat werkte de afgelopen jaren officieel samen met Honda en ook nu is het Japanse merk - iets meer op de achtergrond - nog betrokken bij de aandrijflijn van de auto's van Max Verstappen en Sergio Perez en van zusterteam AlphaTauri. Naar verwachting geeft het in 2026 het stokje over aan Ford, dat dan ook motorenpartner van AlphaTauri wordt. Red Bull Powertrains bouwt dan de motoren in het Verenigd Koninkrijk en Ford levert technische ondersteuning en mag zijn logo op de krachtbronnen drukken.

Ford is zeker niet onbekend met de sport. Jarenlang leverde Ford via Cosworth motoren voor Formule 1-teams, die van tijd tot tijd ook hun successen kenden. Sterkers zelfs: Ford is nog altijd de op twee na meest succesvolle motorleverancier ooit. Wie weet volgen er vanaf 2026 nog een boel meer successen.