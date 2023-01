'Red Bull en Ford gaan met elkaar in zee'

Met het oog op de nieuwe motorreglementen per 2026 zijn diverse autofabrikanten al in beeld voor een intrede in de Formule 1. Zo was er bijvoorbeeld een deal in de maak tussen Porsche en Red Bull, maar die kwam uiteindelijk toch niet van de grond. Vooralsnog is alleen Audi's toetreden vanaf dat jaar in kannen en kruiken, dat haakt aan bij het team van Sauber. Cadillac verraste onlangs met de intentie om in de Formule 1 te stappen en rondom Red Bull worden ook alweer diverse namen genoemd. Red Bull zou op de radar staan van Honda (de huidige motorleverancier), Hyundai en Ford. Die laatste zou inmiddels al een akkoord hebben bereikt met Red Bull.

Diverse media en bekende journalisten, waaronder de doorgaans goed geïnformeerde Erik van Haren (Telegraaf), melden dat Red Bull en Ford aan een deal werken. Niet alleen dat; de gesprekken zijn kennelijk al vergevorderd genoeg om deze week al met een aankondiging te komen. Red Bull Powertrains zou de verbrandingsmotor bouwen, mogelijk zorgt Ford dan enkel voor de elektrische componenten of zelfs alleen maar voor sponsoring.

Het feit dat zowel Red Bull Racing als zusterteam AlphaTauri in New York de nieuwe F1-auto onthult, sterkt de Ford-geruchten. De keuze voor de Verenigde Staten als decor van de onthulling is ongebruikelijk. Red Bull presenteert de RB19 vrijdag, dan weten we mogelijk meer.