Ochtend- en avondspits bijna geheel verdwenen

De ochtend- en avondspits zijn zo goed als verdwenen. Dat komt natuurlijk door de coronamaatregelen. Wie vorig jaar in de spits moest rijden, was 32 procent eerder thuis dan in 2019.

Vooral bij Utrecht, Amsterdam en Leiden liepen mensen veel minder vertraging op. Dat meldt navigatiemaker TomTom in zijn jaaroverzicht. Het is niet zeker dat het zo rustig blijft, stelt het Nederlandse bedrijf. Daarvoor is een 'gezamenlijke en bewuste verandering van het reisgedrag' nodig. Dat houdt in dat mensen (blijvend) daadwerkelijk meer thuis gaan werken, flexibele werktijden hebben en waarbij 'verkeersgegevens worden gebruikt om te bepalen wat de beste tijd is om in de auto te stappen'. Volgens TomTom hoeven de snelwegen en andere wegen dan niet te worden uitgebreid. Dat kan tevens 'miljarden euro's' besparen.

Wel was het volgens de navigatiemaker in sommige steden in de weekenden drukker dan een jaar eerder, terwijl het doordeweeks juist rustiger was. Als voorbeeld haalt men Apeldoorn aan. In de weekenden in april 2020 (bij het aflopen van 'de eerste golf') waren mensen 74 procent langer onderweg dan in de weekenden in die maand in 2019. In diezelfde maand was het doordeweeks juist 23 procent rustiger dan in april 2019. Ook in plaatsen als Breda, Den Bosch, Utrecht, Amersfoort en Arnhem was vorig jaar zo'n verschuiving te zien. "Dit impliceert dat mensen doordeweeks veelal thuiswerkten en leefden en in het weekend de weg op gingen voor activiteiten buitenshuis", concludeert TomTom.

Haarlem is de drukste plaats in Nederland. Daar ligt de reistijd 25 procent hoger dan gemiddeld. Dat betekent dat mensen voor een rit die normaal gesproken een uur zou duren, gemiddeld een kwartier langer onderweg zijn. Den Haag staat op de tweede plaats, gevolgd door Nijmegen, Leiden en Groningen. In de top 10 staan verder Apeldoorn, Rotterdam, Arnhem, Breda en Tilburg. Alleen in Apeldoorn en Almere bleef de vertraging gelijk ten opzichte van 2019, in de andere steden daalde die. Almere is overigens volgens TomTom op het Spaanse Cádiz na wel de rustigste stad van Europa.

TomTom baseert de lijst op informatie uit honderden miljoenen navigatiekastjes, ingebouwde systemen en smartphones. De onderzoekers kijken daarbij niet alleen naar de snelwegen, maar ook naar de wegen in en rondom de steden.