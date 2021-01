Coronacrisis duidelijk te merken in verkeersintensiteit

De impact van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus is duidelijk te zien in het aantal verkeersbewegingen. Er is een duidelijke afname van verkeer op de weg merkbaar, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Op de weg werd het afgelopen jaar duidelijk rustiger, maar vooral in de eerste helft van het jaar. Dit was vooral in de weekenden te merken. Eind maart en begin april was het weekendverkeer op zo'n 35 procent van 'normaal'. Doordeweeks was het de tweede week van april het rustigst, toen het verkeer maar de helft bedroeg van dat van een jaar eerder. Eind 2020 was het ook nog rustiger dan normaal, maar niet zo rustig als bij de 'eerste golf'. Aan het einde van het afgelopen jaar lag de verkeersintensiteit doordeweeks rond de 80 procent in vergelijking met die van 2019, en in het weekend op grofweg 70 procent.

Bij het vrachtverkeer was de daling van het aantal verkeersbewegingen minder sterk. In de tweede week van april daalde het vrachtverkeer in het weekend naar iets meer dan de helft van dat in 2019. Begin juli was de intensiteit van het vrachtverkeer nagenoeg vergelijkbaar met 2019. Sindsdien schommelt het vrachtverkeer rond het niveau van een jaar eerder.