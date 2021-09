Occasionimport in augustus wederom toegenomen

De afgelopen maand was opnieuw een betere maand voor de occasionimport dan vorig jaar. In augustus werden er 17 procent meer gebruikte auto's ingevoerd in Nederland dan in die maand in 2020.

In totaal kwamen er in augustus 24.391 occasions uit het buitenland op Nederlands kenteken te staan. Dat blijkt uit cijfers van Bovag en RDC. Het totaalaantal geïmporteerde occasions van dit jaar komt daarmee op 196.159. Daarmee is het jaarrecord, dat stamt uit 2019, al in zicht. Toen werden er namelijk in het gehel jaar 228.759 gebruikte auto's naar Nederland gehaald. Hoewel het er in augustus wat minder waren dan in recordmaand juli, sneuvelt in dit tempo waarschijnlijk ergens in oktober of november het jaarrecord. De grote vraag naar gebruikte auto's is uiteraard een aanjager van de import.

Volgens Bovag is - niet geheel verrassend - het leeuwendeel van de in augustus geïmporteerde occasions voorzien van een benzinemotor: ruim driekwart. Diesels en hybride aangedreven auto's nemen ieder een aandeel van 10 procent in. Opvallend is dat 2,7 procent van de in augustus ingevoerde buitenlandse occasions volledig elektrisch is. Hoewel dat uiteraard maar een klein aandeel is, is het meer dan de 1,8 procent van vorig jaar en zit de BEV-import duidelijk in een stijgende lijn.

Vooral uit Duitsland worden veel auto's geïmporteerd en ook de Duitse merken zijn het sterkst in trek. Vorig jaar voerde de Volkswagen Golf het lijstje geïmporteerde occasions aan, gevolgd door de Volkswagen Polo. Bij de elektrische auto's was de Audi E-tron met afstand het populairst.