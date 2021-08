Recordaantal gebruikte auto's geïmporteerd in juli

De vraag naar tweedehands auto's is naar ongekende hoogten gegroeid en dat werkt ook door op de importmarkt. Er werden in juli meer auto's geïmporteerd dan ooit tevoren in een maand tijd.

Uit cijfers van Bovag en RDC blijkt dat er afgelopen maand maar liefst 29.219 gebruikte auto's werden geïmporteerd in Nederland. Meer dan ooit in een maand tijd. In juni werd ook al een record genoteerd, met 27.500 geïmporteerde occasions. 2021 is dan ook hard op weg om een recordjaar te worden op dit vlak, want het totaal staat dit jaar al op 171.866 geïmporteerde occasions, terwijl 2019 met 228.759 auto's tot nu toe nog het recordjaar is. In dit tempo gaat 2021 daar ruimschoots voorbij.

Bovag meldt dat vooral Duitse merken populair zijn op de importmarkt. Volkswagen gaat tot nu toe aan kop in 2021, want 16 procent van de geïmporteerde occasions was van dat merk. Mercedes-Benz volgt met 7,5 procent en daarna komen BMW en Audi met ieder een aandeel van 7 procent. De meerderheid van de occasions die uit het buitenland gehaald zijn, is tussen de 1 en 5 jaar oud. Veruit de meeste auto's hebben een benzinemotor (bijna 77 procent), gevolgd door diesel (ruim 10 procent). Hybride auto's zitten dieselauto's op de hielen met 9,6 procent. Volledig elektrische auto's waren goed voor een aandeel van 2,6 procent.

Wie zelf een auto wil importeren, dient uiteraard goed op de hoogte te zijn van wat er allemaal bij komt kijken. Het is geen hogere wiskunde, maar er zijn enkele belangrijke zaken om aan te denken. AutoWeek legt graag uit wat er komt kijken bij het importeren van een auto. Dat kun je hier per land eens rustig doorlezen.