Nuna 12: nieuwe zonneauto jaagt op overwinning

Na een aantal jaar zet het Bruel Solar Team van de TU Delft weer met een even platte als efficiënte zonneauto koers naar Australië voor de World Solar Challenge. Het studententeam hoopt er natuurlijk op de wereldtitel terug te kunnen roven en neemt daarvoor een nieuwe zonneauto mee. Dit is de Nuna 12.

Het Solar Team van de TU Delft heeft het World Solar Challenge geheten wereldkampioenschap zonneracen in Australië meermaals gewonnen, maar de laatste jaren was het een minder zonnige boel. Tijdens de laatste World Solar Challenge in 2019 in Australië ging de toen actuele zonneauto van het team - de Nuna X - in vlammen op. Onze Zuiderburen sleepten tijdens dat laatste kampioenschap de bokaal binnen. Maar: achter de wolken schijnt de zon. Althans, dat hoopt het Brunel Solar Team. Met een nieuwe zonneauto zakt het studententeam binnenkort weer af naar Australië in de hoop de wereldtitel terug naar Nederland te brengen.

Lennart Hessels, teamcaptain van het Brunel Solar Team, zegt dat het niet eerder zoveel concurrentie had als vorig jaar. “We raceten nog nooit tegen zo veel andere teams”, voegt de teamcaptain toe. “We nemen het niet alleen op tegen de wereldtitelhouders, de Belgen, maar ook tegen twee andere Nederlandse teams en zo’n dertig andere teams van over de hele wereld." Het Brunel Solar Team is met achttien teamleden ook nog eens niet zo groot. "Het team uit Michigan in de Verenigde Staten heeft wel honderd teamleden", aldus de aanvoerder van het Delftse studententeam. "Het Japanse team presteert ook ieder jaar beter en wellicht staan zij na vier jaar wel met een splinternieuw concept aan de startlijn. Zo komt de lat ieder jaar hoger te liggen."

De nieuwe zonneauto heet geheel volgens traditie weer Nuna, ditmaal gevolgd door het getal 12. De Nuna 12 maakt volgens Hessels ten dele gebruik van technologie die nog niet commercieel beschikbaar is. De Nuna 12 heeft een accu met een 50 procent grotere energiedichtheid dan die van de vorige zonneauto van het team. Daarbij is ook het zonnepaneel dit jaar anders. "Het bestaat uit meerdere laagjes van materialen. Die zorgen er voor dat het zonlicht in de cellen kan weerkaatsen, waarmee we de efficiëntie verhogen. Door de cellen ook deels te overlappen, kunnen we nog meer energie per vierkante meter opwekken." De teamcaptain is hoopvol. "Als we door al deze innovaties telkens een beetje winst weten te pakken, worden we wereldkampioen.”

De World Solar Challenge start op 22 oktober in Australië. In de aanloop naar de start van de tijdsrace - die zo'n vijf dagen duurt en over een afstand van 3.000 kilometer door de woestijn van Darwin naar Adelaide voert - wordt de auto nog uitgebreid getest. AutoWeek wenst het Brunel Solar Team uiteraard succes.