Nu dicht: Aston Martin Vantage Roadster

Aston Martin heeft de auto zelf al in geopende toestand laten zien, maar wij willen je deze ‘spionagebeelden’ van de nieuwe Vantage Roadster evengoed niet onthouden. Dit is immers toch hoe je hem 't vaakst gaat zien.

‘Opening Spring 2020’, staat er op de flank van de open Vantage die Aston Martin onlangs vast liet zien. Stiekem is dat op die auto niet van toepassing, want de getoonde Vantage ís al open. Dat gaat niet op voor het hier getoonde exemplaar, dat op het laatste teken van de kentekenplaat en de wielen na exact gelijk is aan de auto van de ‘teaserplaat’.

Die teaser is sowieso een beetje een vreemd, want in feite is de hele auto al te zien. Alleen de typeplaatjes ontbreken nog. Kennelijk ziet Aston Martin een matzwarte koets als adequate camouflage, daarmee onderstrepend dat deze ‘kleur’ er uitstekend in slaagt om de vormen van een auto te verdoezelen. Eerder deed Aston Martin overigens hetzelfde bij de DB11 Volante, zij het toen in glanzend zwart en met een dichte kap.

Behalve de nu zichtbare stoffen kap is er vandaag weinig nieuws te melden over de open Vantage. Die is precies dat, en zal net als voorganger V8 Vantage een strikte tweezitter zijn. Net als bij de dichte Vantage zal een van AMG afkomstige 4,0-liter V8 met 510 pk en 685 Nm voor de aandrijving zorgen, waarmee de auto zich mooi tussen de reguliere Mercedes-AMG GT Roadster (476 pk) en de GT C Roadster (558 pk) in nestelt.