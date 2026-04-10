De Denza Z9 GT EV is duurder dan een Porsche Taycan

De Denza Z9 GT (Denza schrijft Z9GT overigens aan elkaar) is de vijfdeursversie van een auto die er in China ook als sedan is. Die krijgen wij niet, de GT wel. Hij komt als Super Hybrid en als volledig elektrische versie, maar het begint met laatstgenoemde. Denza doet niet nodeloos bescheiden en biedt slechts één ramvolle en razendsnelle versie aan van de elektrische Denza Z9 GT EV. Die levert uit drie elektromotoren 1.156 pk, knalt in 2,7 tellen van 0 naar 100 km/h en heeft een accu van 122,49 kWh. Dat is volgens Denza genoeg voor een WLTP-rijbereik van 600 kilometer. Op zichzelf genoeg, maar met het oog op dat grote accupakket zeker geen wereldprestatie. Zoals eerder vandaag al duidelijk werd, ram je hem aan de juiste lader in moordend tempo weer vol: tot 1.500 kW, oftewel laden alsof je tankt.

De Denza Z9 GT zit standaard tjokvol interessante technologie. Denk daarbij aan voor de hand liggende zaken als een dik audiosysteem en luchtvering, maar ook aan minder voor de hand liggende zaken als achterwielen die onafhankelijk van elkaar kunnen sturen. Zo kun je je auto een ‘crab walk’ laten doen, of de wielen tegen elkaar in laten draaien om de auto dwars het parkeervak in te forceren. De prijs van het totale elektrische pretpakket: €117.300. Dat is bijna 10 mille meer dan de basisversie van een Porsche Taycan en dus allerminste en bescheiden bedrag, al moet gezegd dat die instap-Taycan niet in de schaduw kan staan van de Z9 als het om luxe of prestaties gaat. Imago is echter ook wat, zeker in dit segment, dus we zijn benieuwd of BYD’s luxemerk wat Europeanen over de streep kan trekken.