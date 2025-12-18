Rijden met een slok op is nooit een goed idee. Daar denkt een zeker percentage van de automobilisten in Nederland toch echt anders over. Er zijn in de eerste 11 maanden van dit jaar al meer bestuurders beboet voor rijden onder invloed.

In de eerste 11 maanden van dit jaar heeft de politie in Nederland al 43.852 gevallen van rijden onder invloed geregistreerd. Dat waren er al meer dan in heel 2024 doet er nog 43.852 gevallen werden geregistreerd. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door VGMbox/VCA-cursus.com.

Dit jaar is gemiddeld 3.987 keer per maand een automobilist 'gepakt' die onder invloed van alcohol was. Vorig jaar ging het nog om gemiddeld 3.548 gevallen per maand. We hebben het hier dus over een stijging van 12 procent, nog voordat de feestdagen zijn geweest. In de Brabantse gemeente Maashorst zijn dit jaar per 10.000 inwoners 64 gevallen van rijden onder invloed geregistreerd. Nergens anders in Nederland ligt dat aantal zo hoog. In Scherpenzeel ging het slechts om twee gevallen per 10.000 inwoners. Let wel: dat betekent niet dat de 'gepakte' automobilist ook in die gemeente woonachtig was.