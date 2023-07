NSU EP4: Elektrische NSU Prinz met hart van Audi E-tron

Het is dit jaar 150 jaar geleden dat NSU werd opgericht. NSU begon zijn aardse bestaan als naaimachinefabrikant en presenteerde aan het begin van de vorige eeuw zijn eerste auto. Twaalf 'studenten' bij Audi vieren dat op bijzondere wijze door de EP4 te presenteren: een bijzondere restomod op basis van de NSU Prinz 4.

Het 'E' in de naam van de bijzondere creatie staat voor Electric Drive. P4 verwijst op zijn beurt naar 'Prinz 4', het model dat tussen 1961 en 1972 werd geproduceerd. De 30 pk sterke en net geen 600 cc grote tweecilinder van het origineel is vervangen door een 240 pk sterke elektromotor afkomstig uit een Audi e-tron uit 2020. Het accupakket is een 17,3 kWh groot exemplaar dat normaliter in de plug-in hybride Audi Q7 TFSI e ligt. Het accupakket is niet in de bodem verwerkt, maar vind je onder de voorklep waar de EP4 ooit zijn benzinetank had. Het achterklepje kan in half geopende positie worden gezet, een knipoog naar de NSU Prinz 1000 en diens sportievere derivaten.

De EP4 is in de basis een Prinz 4 uit 1970 die eerst van wat roest ontdaan moest worden. Daarna is de auto in de Audi-kleuren Suzuka Grey en Brilliant Black gespoten en met de nodige 150-stickers bedekt. Komt de rest van de auto dan ook van die Prinz 4 vandaan? Nee. De koets van de Prinz P4 staat namelijk op een aangepaste bodemplaat van een Audi A1. Ook de assen en remmerij komen bij de A1 vandaan.