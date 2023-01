Noorse automarkt in 2022: bijna 80 procent elektrisch

Waarom we even stilstaan bij de verkoopcijfers in Noorwegen? Nou, daar gaat het opvallend hard met elektrisch rijden. In Noorwegen is elektrisch rijden al enkele jaren met een enorme opmars bezig en in 2021 tikten nieuwe volledig elektrische auto's er al een verkoopaandeel van 64,5 procent aan. In 2022 ging daar nog eens even een enorme schep bovenop, blijkt nu. Het Noorse equivalent van de RDW, de OFV, heeft bekendgemaakt dat vorig jaar 79,3 procent van de nieuw verkochte auto's volledig elektrisch aangedreven was. Daarna waren hybride auto's het populairst, met een aandeel van 14 procent. Nieuwe auto's met enkel een brandstofmotor waren nog slechts goed voor 6,7 procent van de verkopen (3,6 procent benzine en 3,1 procent diesel). In totaal werden er 174.329 personenauto's verkocht.

De Tesla Model Y is het grootste feestnummer in Noorwegen. Dat was er met 17.356 namelijk de best verkochte auto afgelopen jaar, waarmee de Model Y een 53 jaar oud record uit de boeken hielp. De Volkswagen ID4 volgt met 11.561 op plaats twee, de Skoda Enyaq (7.558 stuks), BMW iX (6.395 stuks) en Volvo XC40 (5.507) maken de top vijf compleet. Op de zesde plaats vinden we de eerste niet met volledig elektrische aandrijflijn leverbare auto: de Toyota Yaris (5.381 stuks). Tesla was voor het tweede jaar op rij het meest verkochte merk en pakte in 2022 een marktaandeel van 12,2 procent, gevolgd door Volkswagen met 11,6 procent en BMW met 8,1 procent. Eerder vandaag konden we al melden dat Hyundai in Noorwegen nu al stopt met de verkoop van auto's met een brandstofmotor. Dat is met deze verkoopcijfers in het achterhoofd best begrijpelijk.