Nissan NV300 Combi krijgt een facelift

Nissan toverde de NV300 in 2016 uit de hoge hoed als opvolger van de Primastar. Net als de Primastar deelt ook de NV300 zijn genen met de Renault Trafic, al is de NV300 natuurlijk gebaseerd op de actuele Trafic. Renault legde zijn Trafic vorig jaar op de snijtafel en nu is het Nissan dat de NV300 op vergelijkbare wijze opwaardeert. Nissan spreekt vooralsnog alleen van een gefacelifte NV300 Combi, de personenversie van de NV300. De NV300 Combi is in tegenstelling tot de bestelversie niet in Nederland leverbaar. De bijgepunte besteller volgt ongetwijfeld later.

Net als bij bij de Trafic gaat het complete front van de NV300 Combi op de schop. De gefacelifte NV300 Combi heeft onder meer compleet nieuwe ledkoplampen die een stuk platter en strakker ogen dan de enorme exemplaren op de uitgaande versie. Daar blijft het niet bij. De NV300 Combi krijgt een grotere, hoekiger vormgegeven grille die verder omlaag de neus in loopt. Het geheel wordt omlijst door een chroomkleurig ornament dat - opvallend genoeg - een omgekeerde variatie is op het bekende V-Motion-thema van Nissan. Nissan geeft de NV300 Combi verder een nieuwe bumper met hoekiger vormgegeven openingen én een nieuwe, meer gewelfde motorkap. De wijzigingen aan de achterzijde moet je met een vergrootglas zoeken. Nissan geeft de bus enkel donkerder uitgevoerde achterlichtunits.

Het dashboard van de NV300 Combi wordt compleet vernieuwd. Ook hier is het gedaan met de bolle, ronde vormen. Hoewel het front van de vernieuwde NV300 Combi duidelijk afwijkt van dat van zijn Trafic-broer, erft de Nissan wél het complete binnenste van z'n Franse familielid. Centraal uit de middenconsole steekt een nu losstaand infotainmentscherm. Eronder een rij druktoetsen en draaiknoppen voor de klimaatregeling. Ook het stuurwiel en het instrumentarium zijn compleet nieuw. De NV300 Combi is in diverse markten beschikbaar met 5, 6, 8 en zelfs 9 zitplaatsen. De NV300 Combi profiteert verder van de komst van nieuwe veiligheidssystemen, denk aan dodehoekdetectie, Lane Departure Warning, verkeersbordherkenning en adaptieve cruisecontrol.

De NV300 Combi komt er met drie vermogensversies van de 2.0 dCi-dieselmotor. Er is een handgeschakelde variant met 110 pk, een 150 pk sterke versie die zowel met handbak als automaat te krijgen is én een 170 pk sterke versie die enkel aan een automaat te koppelen valt.

De Renault Trafic had voorheen op Opel- en Vauxhall-broertjes in de vorm van de Vivaro. Niet lang nadat Opel onder de vleugels van Groupe PSA kwam te vallen, werd de Vivaro opgevolgd door een nieuwe generatie die gebaseerd is op de Citroën Jumpy. Fiats versie van de actuele Trafic, de Talento, wordt niet langer geproduceerd. In Australië en Nieuw-Zeeland heeft ook Mitsubishi een Trafic-variant op de menukaart staan: de Express.