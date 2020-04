Nieuwe Mitsubishi Express gepresenteerd

De Australische automarkt is een nieuw model rijker: de Mitsubishi Express. De praktische Mitsubishi is echter minder Japans dan je gezien zijn naam zou verwachten.

Vorig jaar werd bekend dat Mitsubishi als alliantiegenoot van Renault-Nissan-Mitsubishi op termijn een eigen versie van de Trafic zou krijgen, een bestel- en personenbus die ook is ondergebracht bij Nissan (NV300) en Fiat (Talento) en die tot voor kort ook als Opel/Vauxhall Vivaro werd verkocht. Nu is Mitsubishi's variant voorgesteld in de vorm van deze Express.

De nieuwe Mitsubishi Express alleen verkrijgbaar als rechtsgestuurde variant, vanwege het feit dat de bus alleen in Australië en Nieuw-Zeeland op de markt komt. Het mag geen verrassing heten dat de Express op uiterlijk vlak nauwelijks van zijn alliantiebroeders en -zusters is te onderscheiden. De Express heeft Mitsubishi-beeldmerken aan de voor- achterzijde en in het interieur verraadt alleen het Mitsubishi-embleem op het stuurwiel dat je in een bus van het Japanse merk zit.

Op de motorenlijst van de in het Franse Sandouville te produceren Express staat een 140 pk en 340 Nm sterke 1.6 diesel en een 2.0 die het tot 170 pk en 380 Nm schopt. In Australië krijgt de Trafic bestellers als de Ford Transit en de hier niet leverbare Toyota HiAce tegenover zich. De Express volgt in feite de Delica op, een bus waarvan de bestelversie als L400 in Nederland werd verkocht en waarvan ook een Space Gear geheten personenversie leverbaar was.