Nissan Navara voorzichtig onder het mes

Net als de Hilux komt de ‘nieuwe’ Navara niet bepaald in aanmerking voor een rol in ‘Facelift Friday’, maar dat wil niet zeggen dat er geen relevant nieuws te melden is. Om te beginnen is de auto door de WLTP-molen gehaald. Om dat voor elkaar te krijgen, moest de uitstoot worden teruggedrongen, zodat er nu een schonere en efficiëntere pick-up staat.

Ook op andere vlakken is de techniek echter aangepast. Zo staat de Navara dankzij verbeterde remmen met schijven op alle wielen eerder stil en is de achterwielophanging een stukje geavanceerder dan voorheen. Dat moet ervoor zorgen dat een onbeladen Navara mooier op de poten staat en natuurlijk ook beter rijdt. De King Cab beschikt zelfs over een multilink-systeem op de achteras.

Uiterlijke wijzigingen zijn er niet, maar in het interieur bespeuren we wel een nieuw infotainmentsysteem. Het 8-inch scherm op het dashboard is nu de toegangspoort tot Nissanconnect, waarmee het ook mogelijk is om bepaalde functies vanaf de telefoon te bedienen.