Nissan GT-R Nismo gaat modeljaar 2022 in

De Nissan GT-R bestaat sinds 2007 en krijgt sindsdien jaarlijks een kleine of grotere update. Geregeld hoorde daar meer vermogen bij, maar in veel jaren blijft het ook bij wat uiterlijkheden. Zo ook nu, blijkt nu Nissan in Japan de GT-R Nismo van modeljaar 2022 heeft gepresenteerd.

100 gram lichter

Inderdaad, Nissan presenteert voorlopig alleen de Nismo. Of dat betekent dat de ‘gewone’ versie definitief verdwijnt, is niet bekend. Wel is duidelijk dat de GT-R Nismo nog altijd 600 pk levert uit een 3,8-liter twin-turbo V6. Het nieuws is onder meer de Stealth Gray-lakkleur van de bovenstaande foto’s. Ook is er – in Japan althans- een Special Edition, die zich onderscheidt met een carbon motorkap die slechts gehuld gaat in een transparant laklaagje. Dat oogt lekker ‘Need for Speed’ en scheelt volgens Nissan, jawel, 100 gram gewicht. Ook nieuw zijn de rode accenten rond de 20-inch wielen.

Nieuws dat voor alle versies geldt, is het feit dat Nissan z’n nieuwe logo op de GT-R monteert. Bij de topsporter is het op de elektrische Ariya gelanceerde beeldmerk alleen op de naafdoppen en kont te vinden, aangezien neus en stuurwiel een GT-R-logo dragen.

McDonald’s

In Japan is er nog een GT-R-nieuwtje, speciaal voor kinderen. Bij Japanse vestigingen van McDonald’s wordt namelijk een miniatuurversie van de nieuwste GT-R in het lokale equivalent van het Happy Meal verstopt. Dat lijkt een slimme zet, want zo kunnen ook de kinderen al delen in de magie van deze Japanse supercoupé.

Nog steeds snel

De Nissan GT-R is niet alleen bijzonder om wat het is, maar vooral ook omdat hij er is. Veel huis-, tuin- en keukenmerken met een serieuze sportieveling zijn er immers niet. Bij z’n introductie was het een auto waarmee je supercars die twee- of driemaal zoveel kostten, eenvoudig het snot voor de ogen kon rijden. Met de introductie van talloze razendsnelle supercars en EV’s in de veertien jaren sinds z’n introductie zou je verwachten dat dat inmiddels anders is. Dat blijkt mee te vallen, want met een 0-100-tijd van minder dan 3 seconden doet de GT-R nog altijd volop mee met de allersnelsten.

Met recht een zeer indrukwekkend ding dus, zo’n GT-R. Tegelijkertijd is het ook een auto met een in Nederland vrijwel onhoudbare positie, omdat zelfs een niet-Nismo-exemplaar inmiddels zo’n 180 mille kost. Wie er ergens eentje voor een redelijk bedrag weet op te duikelen, koopt daar echter nog steeds een hele bijzondere auto mee.