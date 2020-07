Dit is het nieuwe logo van Nissan

De eerder vandaag onthulde Nissan Ariya luidt zowel op technisch- als designgebied een nieuwe fase in voor Nissan. Hoewel herkenbaar als een Nissan, is de cross-over toch weer een stukje futuristischer vormgegeven dan we kennen van het merk. Daarbij is een actieradius tot 500 kilometer (WLTP) een aardige sprong vooruit en ook de aanwezigheid van een CSS-aansluiting voor het snelladen is nieuw. Al met al een mooi moment om ook direct het logo van het merk op te frissen, moeten ze in Japan hebben gedacht.

Welnu, het betreft een subtiele wijziging. Net als recent bij Volkswagen, BMW en Opel het geval was, wordt het logo wat meer tweedimensionaal. Het oogt net even wat strakker en 'digitaler', zo je wilt. Het bekende rondje bestaat voortaan uit twee bogen die optisch van elkaar gescheiden zijn door een open ruimte, met daarin de merknaam. Geen volledig aaneengesloten logo dus meer, zoals voorheen het geval was. Uiteraard zit het op de auto, zoals op de Ariya te zien is, nog wel aan elkaar verbonden, al moet het optisch dus wat meer uit losse delen lijken te bestaan.

Dit logo wordt volgens Nissan per direct uitgerold over alle platformen en komt dus ook op den duur op nieuwe Nissans en op gebouwen (foto 3) te staan. Overigens zullen volledig elektrische Nissans een variant van het logo krijgen waarbij 20 ledlampjes het gehele logo verlichten. Alles om het er allemaal weer wat gelikter uit te laten zien. Dit past Nissan al toe op de onlangs gepresenteerde Ariya.