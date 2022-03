Nissan GT-R: voor Europa uit productie wegens geluid

Na 13 jaar zwaait de machtige Nissan GT-R af in Europa. Een zegsman van de Engelse tak van Nissan zegt tegen Carscoops dat Nissan eind deze maand stopt met de productie van voor de Europese markt bestemde versies van de GT-R. De in 2009 op de Europese markt verschenen krachtpatser zwaait af omdat de auto niet meer zou voldoen aan de geluidseisen die de Europese Unie aan nieuwe auto's stelt.

Het is binnenkort in Europa dus over en uit voor de GT-R. Dat Nissan zeker in Europa niet direct een opvolger heeft klaarstaan is extra pijnlijk omdat ook de nieuwe Z niet onze kant op komt. Er zit wel een opvolger voor de GT-R in het vat, met waarschijnlijk een geëlektrificeerde aandrijflijn. Daarop moet je echter nog enkele jaren wachten.

De Nissan GT-R is door de jaren heen grondig doorontwikkeld. De auto startte ooit met een 485 pk sterke 3.8 V6, maar die biturbo zescilinder stampt er inmiddels 570 pk uit. Er is zelfs een Nismo-variant die het tot 600 pk schopt. Die Nismo had in zijn laatste incarnatie een vanafprijs van meer dan 3 ton. Inmiddels is de GT-R in Nederland niet meer te bestellen.