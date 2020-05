Nissan GT-R 50 by ItalDesign is eindelijk hier

Japanse techniek in een Italiaans jasje; dat klinkt als een geweldige combinatie. Eerlijk is eerlijk, het was zeker het wachten waard. Hoewel we al weer twee jaar geleden voor het eerst een blik konden werpen op de eerste renders van de GT-R 50, is het uiteindelijke resultaat wederom een lust voor het oog. Italdesign is erin geslaagd om de GT-R van een compleet nieuw getekende koets te voorzien, maar toch met uiterst herkenbare elementen. Een GT-R met Italiaans bloed derhalve en een duidelijk modernere aanblik dan de inmiddels alweer 13 jaar oude 'normale' Nissan GT-R.

Dat de auto 'GT-R 50' heet en dat er 50 exemplaren van gebouwd worden, is natuurlijk niet zomaar. De auto is namelijk een eerbetoon aan vijftig jaar Nissan GT-R én aan vijftig jaar ItalDesign. De eerste Nissan Skyline GT-R kwam immers in 1969 op de markt en ItalDesign opende haar deuren in 1968. Nu is de auto er (bijna) klaar voor om het feestje te gaan vieren. In diverse kleurstellingen van historische GT-R's worden vanaf 'eind dit jaar of begin volgend jaar' de door ItalDesign omgetoverde geweldenaars geleverd. Het onderscheidende uiterlijk wordt overigens ook bijgestaan door bijzonder sportieve mogelijkheden, want de door Nismo getunede 3,8-liter biturbo V6 levert in de GT-R 50 maar liefst 720 pk. De dames en heren die de zeer exclusieve auto in hun garage willen parkeren, hebben om en nabij € 1 miljoen moeten overmaken naar ItalDesign.