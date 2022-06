NIO ES7: interessante elektrische SUV voor Europa

Het Chinese NIO is in Noorwegen actief en heeft onder meer plannen om zijn vleugels naar Duitsland en de rest van Europa uit te slaan, waaronder naar Nederland. Het aantal modellen van het merk groeit stevig door. We maken digitaal kennis met de ES7, een nieuwe elektrische SUV die tot 850 kilometer ver moet komen dankzij een enorm 150 kWh groot accupakket.

Nio is een Chinees merk dat zich in 2016 aan de wereld voorstelde met de EP9, een knotsgekke 1.360 pk sterke elektrische hypercar die in China op de markt is. Gelukkig bleek Nio ook elektrische auto's in relevantere segmenten in het vat te hebben zitten. In 2017 lanceerde het met de ES8 zijn eerste personenauto, een ruim 5 meter lange elektrische zevenzits-SUV die een jaar later de kleinere ES6 met vijf zitplaatsen onder zich kreeg. Weer een jaar later presenteerde Nio met de EC6 een variant van de ES6 met een sterker aflopende daklijn en in 2020 en 2021 kwam het merk met zijn eerste EV's die geen SUV waren en die dus ook volgens een andere naamgeving werden genummerd: de ET5 en de ET7. Na de introductie van die twee lage EV's vindt Nio het weer tijd voor een nieuwe SUV. Dit is de ES7.

De ES7 is 4,91 meter lang en valt daarmee netjes tussen de 4,85 meter lange ES6 en de 5,02 meter lange ES8 in. Ook de wielbasis van de ES7 houdt met zijn 2,96 meter netjes het midden tussen die van zijn kleinere en grotere broers. De ES7 heeft twee samen 652 pk en 850 Nm sterke elektromotoren, voldoende om in 3,9 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Daarmee is het de snelste SUV van Nio. Brembo-remmerij moet de SUV weer fatsoenlijk tot bedaren kunnen brengen. De 652 pk sterke aandrijflijn levert Nio ook in de ET7 en ES8.

Wel is duidelijk dat Nio ES7 met drie verschillende accupakketten beschikbaar komt. De kleinste meet 75 kWh en levert de SUV een bereik op van 485 kilometer. Let wel, dat is volgens de Chinese CLTC-methode gemeten. Die Standard Range-versie krijgt de 100 kWh grote Long Range boven zich die het tot een bereik van 620 kilometer schopt. Nio levert zijn nieuwe SUV - net als de ET5 en ET7 - ook met een immens 150 kWh groot pakket dat de ES7 een actieradius van meer dan 850 kilometer moet opleveren.

Goed nieuws voor caravantrekkers: de Nio ES7 is een van de weinige Chinese personenauto's die gecertificeerd is om een aanhanger te trekken. Nio levert optioneel een trekhaak waarmee je tot 2.000 kilo in alle stilte van A naar B mag sleuren. Net als veel andere nieuwe EV's kan de ES7 via een 'V2L'-systeem (Vehicle to Load) andere elektrische apparaten opladen met een laadvermogen van 3,3 kW.

Vanbuiten is de ES7 direct als Nio herkenbaar. Hij heeft wat Nio het X-bar-front met platte leddagrijverlichting, led-koplampen eronder en relatief weinig optische poespas. Achterop vinden we een relatief eenvoudig ogende maar uit 202 ledmodules opgebouwde achterlichtpartij die de gehele breedte van de kont beslaat. De SUV heeft soft-close-portieren met erin verzonken handgrepen en een ruim 70 centimeter groot glazen panoramadak dat open kan.

In het binnenste bepalen - uiteraard - twee digitale displays het aanzicht. Het OLED-scherm in het midden van het dashboard meet 12,8-inch. Erboven vindt je Nomi, een visualisatie van de digitale assistent. De bagageruimte heeft een capaciteit van 658 liter. Uitgebreid elektrisch ventileerbare, verwarmbare én verstelbare stoelen voorin met zittingverlengers? Van de partij, hetzelfde geld voor een elektrisch instelbare én verwarmbare achterbank met onder meer een verstelbare rugleuning. De ES7 moet dankzij 33 sensoren, waaronder Lidar-sensoren, camera's en radarsystemen - en slimme software ook autonoom kunnen rijden. Meer verwennerij? Zeker. Er is iets dat Nio 'PanoCinema' noemt, een systeem dat - als de inzittenden een VR-bril op hebben - optisch een ruim 5 meter groot scherm op 6 meter afstand voor de auto projecteert. Een film kijken op een parkeerplaats is dus geen probleem.

Nio zegt ervan uit te gaan dat de ES7 gewoon 5 sterren binnen weet te slepen bij de veiligheidsproeven van Euro NCAP. Voor de basis van de auto heeft Nio onder meer koolstofvezel en aluminium gebruikt. De vanafprijs van de ES7 ligt in China op omgerekend €66.275 voor de versie met 75 kWh accu.

Het is nog niet bekend wanneer Nio met zijn eerste modellen de Nederlandse markt betreedt. Ongetwijfeld is Audi ook niet gelukkig met de modelnaam van deze SUV. Het merk spant momenteel namelijk een rechtszaak aan tegen Nio om zijn ES6 en ES8, auto's waarvan Audi de namen teveel vindt lijken op S6 en S8. De ES7 zou volgens diezelfde visie natuurlijk weer teveel op S7 lijken.