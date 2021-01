NIO schijnt licht op elektrische topsedan

Het Chinese NIO presenteert binnenkort zijn eerste sedan. Hoe dit nieuwe model precies gaat heten is nog niet bekend, maar de beloofde accucapaciteit is in ieder geval al indrukwekkend te noemen.

In een teaserafbeelding laat NIO alleen het silhouet van de sedan zien, met daarboven de tekst 'ready for tomorrow' en de datum waarop het publiek het model voor het eerst te zien krijgt. Een naam ontbreekt dus nog. NIO onthult hem 9 januari hem tijdens het evenement NIO Day. Het silhouet van de auto op de afbeelding lijkt een aantal overeenkomsten te vertonen met dat van de ET Concept, die het merk vorig jaar in Sjanghai liet zien. De sedan lijkt een vorm te krijgen die lijkt die van de Tesla Model S en de Audi A7. NIO houdt de definitieve specificaties nog even onder de pet, maar bevestigt wel dat de sedan een accupakket van 150 kWh krijgt dat gewisseld kan worden bij daarvoor bestemde wisselstations. Daarnaast heeft het model over 'de nieuwste technologieën op het gebied van autonoom rijden'.

Dat accupakket van 150 kWh is behoorlijk fors te noemen. Tesla biedt in de Model S een maximale capaciteit van 100 kWh. Het is flink meer dan wat NIO momenteel zelf biedt: het huidige topmodel ES8 komt namelijk eveneens niet verder dan 100 kWh. Wat die grote accucapaciteit precies gaat doen met de actieradius is vooralsnog onduidelijk. Het is niet ondenkbaar dat de Chinese sedan daarmee dicht tegen de 700 kilometer gaat aanschurken, een waarde die Mercedes-Benz ook beoogt met de EQS.

Europese ambitie

NIO maakte het afgelopen jaar een stevige groei door. Het bedrijf leverde in 2020 43.728 auto's af, een groei van 112,6 procent ten opzichte van 2020. In totaal heeft NIO nu 75.641 exemplaren van de modellen ES8, ES6 en EC6 afgeleverd. Dat lijkt misschien niet veel, maar het balletje begon pas vanaf 2019 echt te rollen bij het in 2017 opgerichte NIO. De afzetmarkt blijft niet beperkt tot louter China. In de tweede helft van dit jaar wil NIO zijn intrede doen op de Europese markt. Details daarover zijn nog niet bekend, maar wellicht wordt 9 januari meer duidelijk.