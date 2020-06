Nieuwprijzen gefacelifte BMW 6-serie Gran Turismo bekend

De BMW 6-serie Gran Turismo leunt op technisch vlak sterk op de 5-serie en dus is het niet verwonderlijk dat het gros van zowel de uiterlijke als de technische wijzigingen die BMW op de 5-serie doorvoerde, ook betrekking hebben op de 6-serie Gran Turismo. Zojuist maakte AutoWeek de prijzen van de vernieuwde 5-serie bekend en nu hebben we ook de prijslijst van de aangescherpte 6-serie Gran Turismo in de smiezen. Alle motoren zijn standaard gekoppeld aan een achttraps Steptronic-automaat.

Net als bij de 5-serie zijn ook alle vier- en zescilinders die BMW in de 6-serie Gran Tourismo levert, voorzien van een 48V mild-hybrid systeem. Ook hier dus een een starter generator die niet alleen in staat is de motor te ontlasten, maar die ook tot 11 pk extra kan leveren. De in de basis 258 pk en 400 Nm sterke 2.0 viercilinder in de 630i, die dankzij elektrohulp dus tijdelijk 11 pk extra levert, wisselt vanaf €75.366 van eigenaar. Liever de 640i met zijn 333 pk (+11 pk) en 450 Nm sterke 3,0-liter grote zes-in-lijn? Reken dan op een prijskaartje waar een bedrag van minimaal €83.844 op staat geschreven. Deze 640i is er ook met xDrive-vierwielaandrijving en kost dan €90.140.

Dieselen kan vooralsnog met drie verschillende motoren. De instapper is de 190 pk (+11 pk) en 400 Nm sterke 2.0 viercilinder die BMW in de 620d hangt. Deze instapdiesel is er vanaf €72.869, maar is er ook met xDrive-aandrijving vanaf €77.918. Hoger op de lijst staat de 286 pk (+11 pk) en 650 Nm sterke 3.0 zescilinder van de 630d. Ook deze is er met en zonder xDrive-aandrijving en kost in die gevallen €86.392 en €90.836. De absolute dieseltopper is de 340 pk (+11) en 700 Nm sterke 640d. Deze altijd met xDrive-techniek uitgeruste diesel, tegens een 3.0 zescilinder, wisselt vanaf €96.408 van eigenaar.