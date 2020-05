BMW laat vernieuwde 6-serie GT alvast deels zien

BMW-liefhebbers moeten even een flinke rode cirkel om 27 mei zetten. Dan trekt BMW namelijk het doek van de gefacelifte 5-serie en 6-serie GT. De onthulling vindt plaats in Zuid-Korea, in de (voor ons in Nederland) vroege uurtjes van aankomende woensdag. De 5-serie heeft al weinig geheimen meer voor ons in petto, aangezien die auto al eens volledig open en bloot op het internet verscheen. Voor de 6-serie GT is het een iets ander verhaal. De veranderingen zijn op basis van de laatste foto's misschien weliswaar wat minder ingrijpend dan bij de 5-serie, maar de 6-serie GT heeft zijn camouflagelaagje nog altijd niet laten schieten.

Met de bovenstaande nieuwe teaserfoto's weet BMW de spanning nog wat op te voeren, want opnieuw is de auto natuurlijk nog niet helemaal te zien. Dat wil zeggen, vooral de neus is nog steeds goed ingepakt. Wat nu wel iets beter te zien is, op foto 5 en 6, is de nieuwe indeling van de koplampen. Ook is de nierengrille ogenschijnlijk ietsje gegroeid. In tegenstelling tot de nieuwe 5-serie houdt de 6-serie GT het aan de achterzijde bij dezelfde lichtunits als voorheen, dus daar is de camouflage-afdeling met een grote boog omheen gelopen. Woensdag gaat het spul, zoals gezegd, ook van de rest van de auto.