Prijzen vernieuwde BMW 5-serie bekend

Eind mei voerde BMW een facelift door op de 5-serie, waarbij de auto niet alleen op uiterlijk vlak werd aangepakt. Zo zijn alle vier- en zescilindermotoren in de 5-serie voortaan uitgerust met een 48v-systeem, compleet met een starter-generator en een kleine accu. Mild-hybrid dus. AutoWeek kan als eerste melden hoe de voorlopige prijslijst van zowel de 5-serie sedan als de 5-serie Touring is vormgegeven.

De vanafprijs van de vernieuwde 5-serie is vastgesteld op €58.505. Voor dat bedrag rijd je de sedan als 184 pk en 290 Nm sterke 520i die dankzij de 48V-aandrijflijn tijdelijk over 11 pk extra kan beschikken. De motor is net als alle andere motorenversies standaard gekoppeld aan een achttraps Steptronic-automaat. De 5-serie Touring kost als deze 520i €61.560. Hoger op de ladder staat de de basis 252 pk en 350 Nm sterke 530i, tevens een benzineversie die dankzij mild-hybrid techniek tijdelijk 11 pk extra kan leveren. De 5-serie sedan kost als 530i €66.013 terwijl BMW voor de Touring met deze krachtcentrale €68.572 wil zien. Deze 530i liever met xDrive-vierwielaandrijving? Reken voor de sedan en de Touring dan op prijzen van respectievelijk €70.154 en €73.085. Voor meer benzinekracht zorgt de in de basis 333 pk en 450 Nm sterke 540i, een 3,0-liter zes-in-lijn die dankzij het 48V-systeem tevens over 11 pk extra beschikt indien de omstandigheden daar naar vragen. De 5-serie sedan kost als 540i €73.085 en als 540i xDrive €77.545. De 540i is in de Touring alleen met vierwielaandrijving te krijgen en kost dan €80.584. Voorlopige heer en meester van benzinepret is de M550i, een voor alsnog alleen voor de vernieuwde sedan beschikbare uitvoering die met zijn 530 pk en 750 Nm sterke achtcilinder vanaf €137.722 bij je langs de stoep staat.

Plug-in

De Touring moet het nog even zonder plug-ins doen, maar is straks net als de sedan leverbaar als 530e én als de ook voor de sedan nieuwe 545e. De 530e en 530e xDrive kosten in sedanvorm €64.605 en €67.566. In de 530e zijn een 184 pk sterke 2.0 viercilinder en een 109 pk sterke elektromotor samen goed voor een systeemvermogen van 292 pk. De elektrische actieradius ligt op 58 tot 62 kilometer.

Diesel

Dieselen kan met de 150 pk (+11 pk) en 350 Nm sterke 518d die als Sedan €56.516 en als Touring €59.751 moet opbrengen. Deze viercilinder moet de 190 pk (+11 pk) en 400 Nm sterke 520d boven zich dulden. De 5-serie sedan kost als 520d €61.961 terwijl de 520d xDrive €66.808 kost. Voor de Touring liggen deze bedragen op €65.399 en €70.246. Hoger in de dieselpikorde heeft BMW de 286 pk (+11 pk) en 650 Nm sterke 530d staan. Deze 3.0 zes-in-lijn ligt vanaf €75.282 in de sedan, maar kost €79.726 als je xDrive-aandrijving wilt. Ook nu kun je de Touring kiezen, al ben je dan respectievelijk €78.719 en €83.772 kwijt. De absolute dieseltopper is, tot de mogelijke terugkeer van de M550d, de 540d die altijd hand in hand komt met xDrive-aandrijving. Deze 340 pk (+11 pk) en 700 Nm sterke 3.0 ligt vanaf €84.975 in de sedan en vanaf €88.413 in de Touring.

BMW laat ook weten hoeveel de vernieuwde 6-serie Gran Tursimo moet kosten.