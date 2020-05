Facelift voor BMW 6-serie Gran Turismo

Het is alweer zo'n drie jaar geleden dat de 5-serie GT werd afgelost door de huidige 6-serie Gran Turismo, een auto die het concept van zijn voorganger in grote lijnen ongewijzigd heeft doorgezet. De 5-serie wordt spoedig bijgewerkt en dat betekent dat ook de technisch sterk aan dat model verwante 6-serie Gran Turismo niet ontkomt aan een facelift.

De zo'n vijf meter lange 6-serie Gran Turismo, die daarmee enkele centimeters langer dan de 5-serie is en met 3,07 meter tussen de wielen ook een grotere wielbasis heeft, krijgt een nieuwe snuit aangemeten. De vernieuwde voorzijde kenmerkt zich net als bij de 5-serie vooral met zijn grotere nierengrille waarbij de twee kenmerkende elementen meer met elkaar versmolten zijn. Aan weerszijden ervan heeft ook de 6-serie Gran Turismo nu nieuwe ledkijkers, exemplaren die platter zijn dan voorheen en niet alleen standaard voorzien zijn van matrixtechniek, maar die optioneel ook met BMW's Laserlight-techniek zijn te krijgen. De achterlichten blijven ongewijzigd, maar toch verandert er aan de achterzijde een detail. Zo hangen onderaan de bilpartij in alle gevallen trapeziumvormige uitlaateindstukken. De lijst uiterlijke noviteiten omvat verder een stel nieuwe lakkleuren, nieuw ontworpen lichtmetalen wielen en een M Sport-pakket met hertekende bumpers.

Detailwerk

De aanpassingen aan de werkplek van de 6-serie Gran Turismo vrij subtiel. Achter het stuur vinden we wederom in alle exemplaren van de 6-serie Gran Turismo BMW's Live Cockpit Professional, een uitgebreid digitaal instrumentarium. Centraal op het dashboard staat een 10,25-inch groot display dat bij het multimediasysteem hoort. Een nieuw 12,3-inch groot exemplaar is voortaan optioneel leverbaar. Rond de knoppen op de middenconsole vinden we voortaan glanzend zwarte afwerking. Andere nieuwigheden: de knoppen op het stuurwiel zijn opnieuw gerangschikt én BMW breidt de standaarduitrusting uit met gescheiden klimaatregeling met twee zones. Leren bekleding is overigens standaard. BMW stelt verder nieuwe afwerkingsstrips beschikbaar, waaronder exemplaren van nieuwe houtsoorten. Nu we toch op detailniveau bezig zijn: BMW brengt nieuwe sfeer- en interieurverlichting naar de 6-serie Gran Turismo.

Altijd mild-hybrid

Ook op motorisch vlak is er nieuws. Zo zijn alle motoren waarmee BMW de 6-serie Gran Turismo levert, voortaan voorzien van 48v mild-hybridtechniek. Ook hier dus een starter generator die niet alleen in staat is de motor te ontlasten, maar ook tot 11 pk extra kan leveren. De instapper op benzinevlak is de 258 pk en 400 Nm sterke 630i. Met deze 2.0 is de 6-serie in staat om in 6,5 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Voor meer kracht zorgt de 333 pk en 450 Nm krachtige 3,0-liter zes-in-lijn in de 640i en 640i xDrive. De 640i dendert in 5,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h, al neemt de vierwielaangedreven xDrive-smaak daar 0,1 tel langer de tijd voor. Dieselen kan met de 190 pk en 400 Nm sterke 620d en met de 286 pk en 650 Nm sterke 630d. Die 630d, een 3,0-liter grote zes-in-lijn, is ook in combinatie met xDrive-aandrijving te krijgen. Topdiesel 640d is er alleen met de xDrive-toevoeging. Deze 640d xDrive stampt 340 pk en maar liefst 700 Nm naar alle vier de wielen. Met een sprinttijd van 0-100 km/h in 5,4 tellen is dit in op papier de kwiekste 6-serie Gran Turismo. Schakelen gaat in alle hierboven vermelde versies met een achttraps Steptronic-automaat. Vooralsnog komen er geen plug-in hybride aandrijflijnen naar de 6-serie Gran Turismo.

Andere technische wijzigingen hebben betrekking op het optionele Integral Active Steering. Dit systeem, waarbij de achterwielen in tegengestelde richting iets meesturen, is bij lage snelheid effectiever dan voorheen. Luchtvering achter is overigens standaard, terwijl volledige luchtvering optioneel leverbaar is. Hetzelfde geldt voor een adaptief onderstel en actieve rolstabilisatie.

Safety first

Geen facelift zonder nieuwe of vernieuwde veiligheidssystemen en dus profiteert de 6-serie Gran Turismo onder meer van een uitgebreidere Lane Departure Warning. De 6-serie GT is met het optionele Driving Assistant onder andere in staat om zelf ruimte te maken voor hulpdiensten door de rand van de rijstrook op te zoeken. BMW's Personal Assistent is voortaan standaard en ook de navigatiefunctionaliteiten van BMW Maps kunnen voortaan standaard gebruikt worden. Daarmee worden routes automatisch geoptimaliseerd op basis van verkeersdrukte. Ook kan het infotainmentsysteem voortaan standaard overweg met Android Auto en Apple Carplay. Kijk niet gek op als je 6-serie Gran Turismo opeens over nieuwe functionaliteiten beschikt. De software laat zich immers op afstand updaten.

De vernieuwde 6-serie Gran Turismo staat later deze zomer bij de dealers. Prijzen volgen in de aanloop naar de marktintroductie.