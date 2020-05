Vernieuwde BMW 5-serie en 6-serie komen eraan

Op de Zuid-Koreaanse sociale kanalen laat BMW weten dat de gefacelifte 5- en 6-serie op de 27 mei gepresenteerd zullen worden. Dat gebeurt niet geheel toevallig via die specifieke kanalen, want de wereldpremières blijken in Zuid-Korea plaats te vinden. Op BMW’s Driving Centre in Han Sang-yun om precies te zijn. Het is voor de eerste keer dat het Aziatische land door BMW wordt uitgekozen als plek voor een wereldpremière.

Volgens BMW is deze keuze bewust genomen door de populariteit van de beide modellen in het Aziatische land. De 5-serie is sinds de vierde generatie vanaf 1995 in Zuid-Korea verkrijgbaar. Sindsdien kochten zo’n 196.000 Zuid-Koreanen een BMW 5-serie. In Nederland staat de teller sindsdien op ongeveer 82.000 exemplaren. De 6-serie wordt sinds 2003 in Zuid-Korea aangeboden.

Hoewel het om een heuse wereldpremière gaat, hebben de primeurs nog maar weinig geheimen. De 5-serie is namelijk al onbedoeld door gelekt beeld vanuit alle hoeken te zien. Zoals deze teasers ook bevestigen gaat het vooral om een gewijzigd front en andere achterlichten. Volgende week woensdag weten we officieel meer!