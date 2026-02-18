Brussel komt met een nieuwe maatregel om de Europese industrie te beschermen. Naar verluidt heeft de Europese Commissie een plan op tafel liggen waarmee het een nieuwe voorwaarde stelt aan elektrische auto's om in aanmerking te komen voor subsidie.

De Europese Commissie wil dat elektrische auto's alleen in aanmerking komen voor lokale overheidssubsidies als 70 procent van de waarde van de auto uit Europese onderdelen bestaat. Dat blijkt uit berichtgeving van de Financial Times. Het wetsvoorstel zou deel uitmaken van de Industrial Accelerator Act die later deze maand gepresenteerd moet worden. De '70 procent-eis' zou ook gelden voor hybrides en auto's met een brandstofcel die waterstof lusten.

In het voorstel zou staan dat de accu van elektrische of hybride - over het algemeen een duur onderdeel - niet wordt opgenomen in de 70 procent-eis. Dat is ongetwijfeld omdat de Europese accuproductie nog niet voldoende op niveau is.