Volkswagen Arteon én Arteon Shooting Brake duiken op!

Al in augustus vorig jaar schreef AutoWeek over de mogelijke komst van een Shooting Brake-variant van de Arteon. Die auto is inmiddels al diverse keren gedeeltelijk online verschenen, maar niet eerder zagen we de nieuwe Arteon-variant zo goed als vandaag. Dit uit China afkomstige exemplaar is uitgevoerd met zwarte kunststof aankleding. Het materiaal wordt rond de wielkastranden geplakt en dat doet vermoeden dat we hier te maken hebben met een Cross-achtige versie zoals die eerder verscheen. Laat je niet misleiden door de letters 'CC' op de bips van deze witte Arteon 'Shooting Brake'. De auto die bij ons Arteon heet, luistert in China namelijk simpelweg naar de naam CC. Het '330 TSI' op de achterklep staat niet voor het motorvermogen of de cilinderinhoud. De 300 TSI is in China een 186 pk en 320 Nm sterke 2.0 TSI.

De nieuwe carrosserievariant krijgt net als de reguliere vijfdeursversie een herziene snuit waarbij de gewijzigde voorbumper het meest in het oog springt. Uit de eerste door Volkswagen vrijgegeven designschets van de opgefriste Arteon viel al op te maken dat het model in ieder gevalleverbaar wordt met een over nagenoeg de gehele breedte van de grille doorlopende ledstrip. Aan de achterzijde zien we nieuw ingedeelde achterlichtunits, al valt nog te bezien of die verlichtingsunits identiek zullen zijn aan de exemplaren die Volkswagen in de Europese Arteon schroeft. Het ligt overigens in de lijn der verwachting dat Volkswagen een krachtige R-versie aan het gamma toevoegt. Volgende week weten we meer, dan trekt Volkswagen officieel het doek van de gefacelifte Arteon én van de kakelverse Shooting Brake!