Nieuwe topversie Cupra Formentor op komst

Diagonaal geplaatste uitlaten, het lijkt momenteel hip te zijn. Lexus introduceerde ze een tijd geleden op de IS-F, maar meer recentelijk kwam BMW er ook mee op de proppen. Dit prototype van de Cupra Formentor heeft ze ook. De achterbumper is qua vorm ongewijzigd, maar de uitlaten zijn er op een andere manier in gezet. Voor de rest zijn er geen uiterlijke aanpassingen te bespeuren. Wat de spionagefotograaf vooral opviel, was dat er een vijfcilinder te horen was. Onder de kap ligt dus vermoedelijk de bekende 2,5-liter vijfcilinder turbo van Audi. Dit zou dan dezelfde krachtbron zijn als onder meer in de RS Q3 ligt, dus verwacht een vermogen van rond de 400 pk. Verder is dit toekomstige topmodel nog in nevelen gehuld. Hij zou in 2021 aangekondigd moeten gaan worden. Seat Nederland is gevraagd om een reactie.

Voorlopig is het wél aangekondigde en dus waarschijnlijk slechts voorlopige topmodel de Formentor VZ 2.0 TSI. Die heeft 310 pk en 400 Nm koppel tot zijn beschikking. 'VZ' staat in deze voor 'Veloz', het Spaanse woord voor snelheid. Snel is hij zeker: de sprint naar de 100 km/h is in 4,9 seconden afgeraffeld en de topsnelheid is begrensd op 250 km/h. Deze variant komt in november naar de Nederlandse markt. In maart 2021 volgen er twee plug-in hybrides: de Formentor e-Hybrid en Formentor VZ e-Hybrid. Deze twee varianten zijn allebei voorzien van een 1.4 TSI met 150 pk en een accupakket van 13 kWh. Het verschil in systeemvermogen wordt veroorzaakt door de elektromotor. De reguliere e-Hybrid krijgt 204 pk en 350 Nm koppel, terwijl de VZ e-Hybrid iets ruimer bedeeld is met 245 pk en 400 Nm koppel. Uitgebreidere technische specificaties, evenals de prijzen, volgen nog.