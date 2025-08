Onlangs werd duidelijk dat Adrian Mardell geen toekomst voor zichzelf zag bij JLR. Mardell stapte na zo'n drie jaar CEO geweest te zijn op en zette direct een punt achter een carrière van 35 jaar bij JLR. Zijn opvolger: P.B. Balaji.

P.B. Balaji is in de autobranche geen onbekende. Sinds 2017 was Balaji een zwaargewicht bij Tata Motors Group. Daar was hij bijna acht jaar Group Chief Financial Officier. De nieuwe topman begint uiteraard enthousiast aan zijn nieuwe loopbaan. "Het is een voorrecht om leiding te geven aan dit ongelooflijke bedrijf. Ik kijk ernaar uit om samen met het team het naar nog grotere hoogten te tillen. Ik dank Adrian voor zijn immense bijdragen en wens hem het allerbeste voor zijn volgende carrière." Ook Mardell doet nog even een woordje: "Deze drie jaar waren een groot voorrecht. Samen met de fantastische medewerkers van JLR hebben we de positie van JLR in de auto-industrie verstevigd in een tijd van ongelooflijke veranderingen. Ik wil iedereen bij JLR en de uitgebreide Tata Group bedanken en wens Balaji veel succes in zijn nieuwe rol."