Topman JLR houdt het voor gezien

JLR (voorheen Jaguar Land Rover) is een ervaren en belangrijke kracht kwijt. Niemand minder dan topman Adrian Mardell stopt ermee. Autocar India heeft vanuit JLR de verklaring gekregen dat Mardell zelf een punt achter zijn baan zet. Hij stopt niet alleen als CEO, maar houdt het na 35 jaar bij JLR geheel voor gezien bij het bedrijf. Het is nog niet helder of Mardell (64) een overstap maakt naar een ander bedrijf, of met pensioen gaat.

De timing van het vertrek is enigszins opvallend. Niet alleen heeft Mardell de touwtjes maar relatief kort in handen gehad, JLR staat ook aan de vooravond van een bijzonder hoofdstuk. Er is een elektrische Range Rover in aantocht en bij Jaguar is het bijna tijd voor een complete herlancering van het merk met een nieuw elektrisch aanbod. Het rommelt ook wat achter de schermen; onlangs werd nog bekend dat JLR tot 500 managementfuncties schrapt in het Verenigd Koninkrijk. Ook komt er momenteel even bijna geen geld binnen vanuit Jaguar, omdat dat alleen nog oude voorraden te verkopen had nu er even geen auto's meer gebouwd worden. Tegelijkertijd zitten de financiële cijfers bij JLR wel in de lift.

Het is nog niet bekend wie Mardell gaat opvolgen.