Nieuwe Subaru Crosstrek is onze nieuwe XV

De uitgaande tweede generatie Subaru XV werd in 2017 gepresenteerd en de Europese versie ervan ging in 2021 onder het mes. Een lange carrière is die cross-over niet gegund. In thuisland Japan stelt Subaru nu namelijk de nieuwe derde generatie van de Crosstrek voor, in feite de internationale versie van onze XV. Subaru meldt dat de namen Crosstrek en XV samensmelten voor één internationaal te gebruiken modelnaam. Dat wordt simpelweg Crosstrek. Ook in Europa gaat de XV dus waarschijnlijk Crosstrek heten.

De nieuwe Subaru Crosstrek komt pas 'in 2023 of later' op de Japanse markt. In Europa zullen we ongetwijfeld nog langer op het model moeten wachten. De nieuwe Crosstrek is direct als zodanig te herkennen. De cross-over krijgt een compleet nieuw front waarmee de Crosstrek netjes aansluit bij recentelijk vernieuwde modellen als de WRX, Ascent, Legacy en Outback. We zien relatief kleine en venijnig de wereld in starende koplampen, een met grof gaaswerk ingevulde grille en twee chroomkleurige elementen erin die optisch overlopen in de nieuwe ledkoplampen. De raampartij lijkt opvallend sterk op die van het uitgaande model. Achterop zien we eveneens nieuwe achterlichten, units die net als die van genoemde onlangs vernieuwde Subaru-modellen een C-vorm hebben gekregen. Aan zowel voor- als achterzijde is het bumperwerk hoekiger vormgegeven. De zwarte wielkastranden zijn daarbij ook hoekiger getekend. Volgens de Japanners is de nieuwe Crosstrek de eerste Subaru met led-bochtverlichting.

Natuurlijk gaat de Crosstrek ook vanbinnen met zijn tijd mee. Centraal in de middenconsole vinden we een groot 11,6-inch verticaal georiënteerd infotainmentscherm. Volgens Subaru is de nieuwe Crosstrek stijver, stiller en meer trillingsvrij dan het model dat hij vervangt. Daarnaast moet de auto lichter zijn dan zijn voorganger. De nieuwe Subaru Crosstrek krijgt in ieder geval een 2,0-liter grote mild-hybride e-Boxer-aandrijflijn, een machine die aan Subaru's Lineartronic-transmissie is geknoopt. De uitgaande Crosstrek-generatie heeft in de Verenigde Staten ook een plug-in hybride versie. Over een nieuwe stekkerversie zegt Subaru nog niets.

De nieuwe Subaru Crosstrek is 4,48 meter lang en daarmee is hij iets meer dan een centimeter langer dan het uitgaande model. De wielbasis bedraagt 2,67 meter en is daarmee onveranderd. Dat sterkt ons samen met de reeds genoemde ogenschijnlijk ongewijzigde raampartij dat de nieuwe Crosstrek een doorontwikkeling is van het huidige model.

Er is officieel nog niets bekend over de uiteindelijk te presenteren Europese versie van de Subaru Crosstrek die de XV hier zal aflossen.