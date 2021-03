Nieuwe SsangYong Rexton op de prijslijst

SsangYong heeft stilletjes de vorig jaar grondig gefacelifte Rexton op de Nederlandse prijslijsten gezet. De vernieuwde Rexton is vooralsnog alleen als bedrijfswagen te krijgen, maar SsangYong mikt erop dat de reguliere versie met zeven zitplaatsen - en dus niet met grijs kenteken - later dit jaar beschikbaar komt.

In oktober 2019 kon AutoWeek al de eerste afbeeldingen van de ingrijpend vernieuwde SsangYong Rexton laten zien. Een kleine maand later werd vernieuwde versie van de in 2017 op de markt gebrachte SsangYong Rexton officieel gepresenteerd. Wat blijkt? De auto staat op de Nederlandse prijslijsten, al betreft het alleen versies met grijs kenteken. Deze bedrijfswagenversies van de Rexton hebben geen achterbanken, maar wel een zee van interieurruimte.

SsangYong vraagt €32.636 voor de vernieuwde Rexton. Voor dat bedrag rijd je de Crystal-uitvoering. Vierwielaandrijving en een achttraps automaat zijn op alle versies standaard. De middelste van de drie uitvoeringen waarin SsangYong de Rexton levert, is de €37.182 kostende Quartz. De duurste uitvoering is de Sapphire, een variant waar SsangYong een prijs van €41.314 aan heeft gehangen. Ongeacht de gekozen versie ligt er een 202 pk en 441 Nm sterke 2.2 e-CDi220-dieselmotor onder de kap, een machine waarmee de Rexton zelfs tot 3.500 kilo mag trekken.

Zoals gezegd zijn dit de prijzen van de Rexton als bedrijfswagen, de prijzen zijn dus exclusief bpm en btw. SsangYong zegt dat het dit jaar ook de reguliere zevenpersoonsversie op de prijslijst van de nieuwe Rexton zet. Logischerwijs vallen de prijzen van die versies straks hoger uit.

Standaarduitrusting

De standaarduitrusting van de SsangYong Rexton in Crystal-trim omvat onder meer een automatisch noodremsysteem, vermoeidheidsdetectie, automatisch grootlicht, Lane Assist, verkeersborddetectie en 17-inch lichtmetaal. Led-koplampen zijn standaard, hetzelfde geldt voor led-achterlichten en dakrails. SsangYong pakt voor de basisversie verder uit met cruise control, elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels, een met leer bekleed verwarmbaar stuurwiel, een licht- en regensensor, parkeersensoren voor en achter en een achteruitrijcamera. Ook is een 9,2-inch groot infotainmentsysteem dat Apple CarPlay en Android Auto ondersteunt, standaard.

De Quartz-uitvoering voegt aan bovenstaande 18-inch lichtmetaal, een knie-airbag voor de bestuurder, een extra isolerende voorruit, donker getinte zijruiten achter, over twee zones gescheiden klimaatregeling met luchtionisatie aan toe. Topversie Sapphire profiteert daarnaast niet alleen van een actieve rijstrookassistent en de dodehoekdetectie- en assist, maar ook van Rear Cross Traffic Alert, een sperdifferentieel en met leer beklede stoelen die naast verwarmbaar ook geventileerd zijn. De Sapphire krijgt daarnaast ook een 12,3-inch groot digitaal instrumentarium, adaptieve cruise control, sfeerverlichting, een inductielader en keyless entry.

Facelift

De gefacelifte Rexton onderscheidt zich vanbuiten onder meer met zijn nieuwe, hoekiger vormgegeven koplampen, aangepaste bumpers en vernieuwde achterlichten van z'n voorganger. Daarnaast heeft SsangYong onder meer het materiaalgebruik in het interieur verbeterd, zijn er nieuwe stoelen, een nieuw achterbank én - nog belangrijker - een vernieuwde aandrijflijn. Die vernieuwde 2.2-dieselmotor is 21 pk en 20 Nm sterker dan het vorige exemplaar. Daarnaast is er geen fysieke verbinding meer tussen de automaatpook en de automaat zelf. Shift by wire dus. De automaat zelf is een nieuwe transmissie met acht in plaats van zeven verzetten. Daarnaast is de vernieuwde Rexton de eerste SsangYong met elektrische stuurbekrachtiging.