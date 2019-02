Nieuwe SsangYong Korando nu voor Europa

Eerder deze maand doken in Zuid-Korea de eerste foto's op van de nieuwe Korando, een auto die nu door de Europese afdelingen van SsangYong uit de hoge hoed is getoverd.

De nieuwe, vierde generatie SsangYong groeit volgens zijn scheppers in de lengte ten opzichte van zijn in 2010 gepresenteerde voorganger. Deze tot op het kleinste moertje nieuwe Korando meet 4,41 meter in de lengte, maar ook de huidige generatie blijkt zich over een afstand van 4,41 meter uit te strekken. Ook zijn hoogte van 1,68 meter en breedte van 1,83 meter zijn identiek aan die van het model dat nu nog bij de SsangYong-dealers staat. Zelfs de wielbasis meet net als voorheen 2,65 meter.

Wél helemaal nieuw is de koets van de nieuwe Korando. De ronde verpakking van het huidige model wordt ingewisseld voor een strakker getekende buitenkant. Vanbinnen profiteert de SUV onder andere van de komst van een digitaal instrumentarium van 10,25 inch en een optionele unit van 10,25 inch. Het scherm op de middenconsole meet 9 inch. De bagageruimte is 551 liter groot, fors meer dan de 486 liter in de uitgaande Korando.

SsangYong zet een geblazen 1,5-liter benzinemotor én een 1,6-liter viercilinder dieselmotor op de Europese motorenlijsten. Die benzineversie levert waarschijnlijk 163 pk en is voorzien van mild-hybrid-techniek. Ook de Tivoli en Tivoli XLV krijgen dit jaar nog de beschikking over die motoren. Die Tivoli's krijgen onder meer een nieuwe 1,2-liter turbomotor, eveneens een benzineblok. Herman Clases, directeur van SsangYong Middle Europe, kon eerder aan AutoWeek al bevestigen dat hij er bij SsangYong in Zuid-Korea op aandringt om die 1.2 ook in de Korando te monteren. Daarnaast kon AutoWeek eerder al melden dat SsangYong een volledig elektrische versie van de Korando op de markt brengt.

SsangYong zegt in Genève meer details van de nieuwe Korando vrij te geven.