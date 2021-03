Nieuwe Renault Kangoo als MPV-alternatief

Bergen bedrijfswagennieuws van Renault. Renault breidt het Nederlandse leveringsgamma uit met de gefacelifte personenversies van de Trafic en Renault haalt ook de Express, een gemoderniseerde Dacia Dokker, naar ons land. Die Renault Express komt alleen als bedrijfswagen naar Nederland en dat geldt ook voor de volledig nieuwe generatie Kangoo. Hoewel die bestelversie van de Kangoo als doekje voor het bloeden ook een volledig elektrische variant krijgt, gaat de fraaier uitgevoerde personenversie van de nieuwe Kangoo aan Nederlandse neus voorbij. Renault geeft nu voor het eerst uitgebreid beeldmateriaal vrij van die praktische ludospace.

De personenversie van de nieuwe Kangoo is 4,49 meter lang en biedt plaats aan tot vijf inzittenden. Ten opzichte van de vorige generatie Kangoo heeft de auto enorme stappen gemaakt, zowel vanbinnen als vanbuiten. Wat overeind blijft, is het gebruiksgemak van de nieuwe Kangoo. De personenversie heeft een bagageruimte met een inhoud van 775 liter. Gooi je de in twee ongelijke delen neerklapbare achterbank plat, dan ontstaat een bergruimte met een capaciteit van 3.500 liter. Met een volledig vlakke laadvloer, en dat is natuurlijk wel zo praktisch. Meer opbergpret: de Kangoo heeft 49 liter aan aflegruimte in het interieur. Boven het instrumentarium kun je 5 liter aan spul kwijt en hoog in de Kangoo is een opbergvak met een inhoud van bijna 20 liter verwerkt. De Kangoo krijgt onder meer vernuftige dakrails met verschuifbare dwarsliggers en krijgt ook een afdekplaat om de bagage aan het zicht te onttrekken.

De nieuwe Kangoo heeft standaard full-ledkoplampen en ook de achterlichten zijn exemplaren met ledtechniek. In zowel de lichtunits voor als achter is een C-vormige lichtsignatuur zichtbaar. Nog een groot optisch verschil met de bestelversie van de nieuwe Kangoo: de bumpers zijn op de personenversie standaard wél in carrosseriekleur uitgevoerd. Renault belooft dankzij onder meer dikkere zijruiten en betere isolatie een interieur waarin minder geluiden van buitenaf doordringen. Op de optielijst komen zaken te staan als een 8-inch infotainmentsysteem, stoelverwarming en over twee zones gescheiden klimaatregeling. De basisversie krijgen een 4,2-inch display tussen de klokken, hogere uitrustingsniveaus een 7-inch digitaal instrumentarium.

Renault zet 100 pk en 130 pk sterke 1.3 TCe's op de internationale motorenlijst van de Kangoo en stelt ook 75, 95 en 115 pk sterke 1.5 Blue dCi's beschikbaar. Naar Nederland komt de personenversie van de Kangoo niet en daarmee missen we een boel Franse ruimtelijke vernuftigheid.