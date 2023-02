Nieuwe Renault Espace toont ware gedaante

Na vijf generaties en bijna 40 jaar lijkt het doek te vallen voor de Renault Espace. Althans, dat dachten we. De huidige Renault Espace gaat weliswaar inderdaad zeer binnenkort uit productie, maar er komt toch een opvolger. Aangezien de traditionele MPV wel een beetje passé is, zetten we er eerder al op in dat de volgende Espace wel een wat ander verhaal wordt dan zijn voorgangers. Dat blijkt te kloppen: de nieuwe Renault Espace wordt een SUV. Een bekende SUV.

Austral met meer

Op deze twee nieuwe teaserfoto's is al best heel aardig te zien dat de Espace een broer van de Renault Austral wordt. Let wel; Renault bevestigt dit zelf nog niet, al lijkt het haast niet anders te kunnen. De lichtunits en de welvingen in de flanken verraden de verwantschap, al heeft de Espace richting zijn achterste wel een hoger dak en ook een meer rechtopstaande achterruit. Dat is natuurlijk niet zomaar; de Espace wordt een zevenzits-SUV en dus in wezen de ruimere versie van de Austral.

Hoe ruim precies? Nou, Renault is wel zo vriendelijk om alvast te melden dat de zesde Renault Espace zo'n 4,73 m lang is. Dat is weliswaar 14 cm korter dan de uitgaande Espace, maar ook 22 cm langer dan de Austral. Renault belooft dat de nieuwe Espace meer interieurruimte biedt dan de Espace die hij opvolgt en dat is opmerkelijk gezien het verschil in lengte.

Hybride

Reken op vergelijkbare aandrijflijnen als in de Renault Austral. Aangezien Renault de laatste 'e' in de naam Espace een apart kleurtje geeft, zal elektrificatie ook een rol spelen. De Austral krijgt als E-Tech Hybrid ook zo'n 'e' achter zijn naam, dus waarschijnlijk gaat het om die aandrijflijn. Dan heb je een 1.2 driepitter in de neus die samen met een elektromotor 160 of 200 pk genereert. Op een volledig elektrische Espace hoef je vooralsnog niet te rekenen. Er zit immers ook al een nieuwe waarschijnlijk Scénic geheten elektrische SUV in het vat die zijn basis deelt met de Mégane E-Tech Electric. De Renault Espace deelt zijn CMF-CD-platform behalve met de Austral ook met auto's als de vorige Espace en de Mégane.

Komend voorjaar worden we een stuk wijzer hoe het allemaal zit, want dan gaat het doek al van de nieuwe Renault Espace.