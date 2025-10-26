De Renault Espace en de Chrysler Voyager introduceerden het begrip MPV in Europa: Multi Purpose Vehicle. Het waren auto’s waar je met een flink gezin in paste, je kon er zelfs rijdende huiskamers van maken. Destijds was met name de Chrysler behoorlijk populair. De Espace was duurder en bleef een relatieve zeldzaamheid op de weg. Natuurlijk wilden we eens kijken hoeveel van deze auto’s er nu nog over zijn in Nederland. Voor de eerste generatie van de Renault Espace was dat niet zo moeilijk, daarvan had je een Phase 1 (1984-1987) en een Phase II (1988-1991). De Chrysler werd echter verkocht onder drie merknamen (Chrysler, Dodge, Plymouth) en zeven modelnamen (Voyager, Grand Voyager, Caravan, Grand Caravan, Town & Country). Dus hebben onze vrienden van Vinacles gezocht naar negen verschillende merk- en modelcombinaties. Het resultaat zie je hier.