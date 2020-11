Nieuwe prijzen Renault Talisman bekend

De Talisman was begin dit jaar de derde Renault in korte tijd die werd gefacelift. Net als bij de vernieuwde Mégane en Espace het geval was, bleef het uiterlijk van de Talisman redelijk ongeschonden. Op motorisch vlak verandert er wel het nodige. Zo voldoet het complete motorenaanbod aan de jongste Euro 6D Full-emissienorm waaraan autofabrikanten per 1 januari 2021 moeten voldoen. Renault rust alle benzinemotoren uit met een partikelfilter en dat heeft gevolgen voor de motorenlijst.

TCe 140

De basis-benzinemotor was tot dusver de TCe 160. Die voortaan 158 pk en 270 Nm sterke geblazen 1,3-liter viercilinder krijgt gezelschap van een iets tammere versie. De immer aan een handgeschakelde zesbak gekoppelde TCe 14o van 140 pk en 240 Nm is namelijk de nieuwe instapmotor. De Renault Talisman Sedan kost met deze 1.3 liter benzinemotor minstens € 32.690. Dat bedrag is voor de Business Zen-uitvoering. Net als voor alle andere motorversies bedraagt de meerprijs voor de Estate € 1.200. De Talisman TCe 140 is er ook als Business Intens en heeft als sedan in dat geval een vanafprijs van € 34.690.

TCe 160

Voor meer kracht zorgt de voortaan 158 pk (was 160 pk) en 270 Nm sterke TCe 160. Deze 1,3-liter benzinemotor is altijd gekoppeld aan een automaat met dubbele koppeling. De Talisman Sedan kost met deze krachtbron, uitgevoerd als Business Zen, minimaal € 34.190. Liever de Business Intens? Reken dan op een vanafprijs van € 36.190. De TCe 160 is voor het eerst ook als uiterst luxueus uitgevoerde Initiale Paris verkrijgbaar. Die topversie kost in sedanvorm € 41.890. De TCe 225 van 225 pk verdwijnt uit het programma.

Diesel

Dieselen kan voortaan met Blue dCi's van 160 en 190 pk. Deze zelfontstekers doen hun werk altijd in combinatie met een automaat met dubbele koppeling. De Blue dCi 160 is alleen te bestellen als Business Intense, met een vanafprijs voor de sedan van € 46.590. De Blue dCi 190 is er behalve als Business Intense ook als Initiale Paris. De Talisman Sedan kost in die uitvoeringen respectievelijk € 48.690 en € 54.390. Ook hier geldt een meerprijs van € 1.200 voor de Talisman Estate.

Uitrusting

De standaarduitrusting van de basisuitvoering Business Zen omvat onder meer het Easy Link Multimediasysteem met 7-inch touchscreen, Renault Multi Sense, 17-inch lichtmetaal en ledverlichting voor en achter. De Business Intens voegt daar onder meer een 10,2-inch digitaal instrumentarium en een 9,3-inch scherm voor het infotainmentsysteem aan toe. 4Control-vierwielsturing is net als 19-inch lichtmetaal als optie leverbaar, zaken die op de Initiale Paris-uitvoering standaard zijn. Ook aanwezig op die weelderige topversie: een head-up display, een meervoudig elektrisch verstelbare en verwarmbare bestuurdersstoel met massagefunctie, lederen bekleding, een Bose-audiosysteem en speciale 19-inch Initiale Paris-wielen.

De herziene Renault Talisman is per direct te bestellen. De levering start begin volgend jaar.

